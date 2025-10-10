Newsy Filmy Żona Ringo Starra w filmach o The Beatles obsadzona
Filmy

Żona Ringo Starra w filmach o The Beatles obsadzona

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mia+McKenna-Bruce+zagra+%C5%BCon%C4%99+Ringo+Starra+w+filmach+Sama+Mendesa+o+The+Beatles-163322
Żona Ringo Starra w filmach o The Beatles obsadzona
źródło: Getty Images
autor: Bettmann
Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Saoirse Ronan zagra żonę Paula McCartneya w ambitnym projekcie Sama Mendesa o zespole The Beatles, na który mają się złożyć cztery filmy. Deadline poinformowało tymczasem o kolejnej gwieździe biografii – to Mia McKenna-Bruce

Mia McKenna-Bruce jako żona Ringo Starra



mckenna-bruce-1.jpg Getty Images © Carlos Alvarez

Aktorka wcieli się w Maureen Starkey, pierwszą żonę perkusisty Ringo Starra, którego u Mendesa zagra Barry Keoghan. W obsadzie projektu znaleźli się też Paul Mescal jako Paul McCartney, Joseph Quinn jako George Harrison i Harris Dickinson jako John Lennon. W związku z tym, że każdy z filmów ma opowiadać o innym członku Beatlesów, McKenna-Bruce największą rolę zagra naturalnie w tym o Starrze – nie wiadomo, jak dużo czasu ekranowego będzie mieć w pozostałych.

Kim była Maureen Starkey?



Maureen Starkey w młodym wieku porzuciła szkołę zakonną i została fryzjerką. Poznała Ringo Starra w klubie Cavern, gdzie występował wraz z Beatlesami. Para pobrała się w lutym 1965 roku i doczekała się trojga dzieci, jednak rozwiodła się w 1975 roku. W 1994 r. Starkey zmarła na białaczkę w wieku 48 lat. Na jej cześć Paul McCartney napisał utwór "Little Willow", który znalazł się na albumie "Flaming Pie" z 1997 roku.

McKenna-Bruce wystąpiła m.in. w filmach "Perswazje" i "How to Have Sex". Za rolę w tym drugim otrzymała British Independent Film Award oraz BAFTA Rising Star Award, przyznawaną najbardziej obiecującym gwiazdom.

Wszystkie cztery filmy Mendesa trafią do kin w kwietniu 2028 roku. Scenariusz do nich napisali Jez Butterworth, Peter Straughan i Jack Thorne.

"The Beatles: Get Back" - zwiastun dokumentu



Powiązane artykuły Ringo Starr Biopic

Zobacz wszystkie artykuły

George Harrison Biopic  (2028)

 George Harrison Biopic

Paul McCartney Biopic  (2028)

 Paul McCartney Biopic

Ringo Starr Biopic  (2028)

 Ringo Starr Biopic

John Lennon Biopic  (2028)

 John Lennon Biopic

Najnowsze Newsy

Filmy

Nowi "X-Men" z datą premiery. Kiedy zobaczymy widowisko Marvela?

Filmy Multimedia

"Mortal Kombat II": Kitana w akcji! Zobacz nowe zdjęcie

2 komentarze
Filmy

Gotowi na zemstę La Llorony?

3 komentarze
Filmy

Pisarz krytykuje: "Jedna bitwa po drugiej" to lewicowa agitka?

34 komentarze
Gry

Fani "Obliviona" wprowadzeni w błąd. Płyta z grą bez pełnej gry

1 komentarz
Seriale

Grał prawnika, teraz sam może go potrzebować

4 komentarze
Filmy

Garfield w "Avengers: Doomsday"? Jednoznaczna odpowiedź

6 komentarzy