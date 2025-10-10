Żona Ringo Starra w filmach o The Beatles obsadzona

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Saoirse Ronan zagra żonę Paula McCartneya w ambitnym projekcie Sama Mendesa o zespole The Beatles, na który mają się złożyć cztery filmy. Deadline poinformowało tymczasem o kolejnej gwieździe biografii – to Mia McKenna-Bruce.
Mia McKenna-Bruce jako żona Ringo Starra
Getty Images © Carlos Alvarez
Aktorka wcieli się w Maureen Starkey, pierwszą żonę perkusisty Ringo Starra
, którego u Mendesa
zagra Barry Keoghan
. W obsadzie projektu znaleźli się też Paul Mescal
jako Paul McCartney
, Joseph Quinn
jako George Harrison
i Harris Dickinson
jako John Lennon
. W związku z tym, że każdy z filmów ma opowiadać o innym członku Beatlesów
, McKenna-Bruce
największą rolę zagra naturalnie w tym o Starrze
– nie wiadomo, jak dużo czasu ekranowego będzie mieć w pozostałych.
Kim była Maureen Starkey?
Maureen Starkey w młodym wieku porzuciła szkołę zakonną i została fryzjerką. Poznała Ringo Starra
w klubie Cavern, gdzie występował wraz z Beatlesami
. Para pobrała się w lutym 1965 roku i doczekała się trojga dzieci, jednak rozwiodła się w 1975 roku. W 1994 r. Starkey zmarła na białaczkę w wieku 48 lat. Na jej cześć Paul McCartney
napisał utwór "Little Willow", który znalazł się na albumie "Flaming Pie" z 1997 roku.
McKenna-Bruce wystąpiła m.in. w filmach "Perswazje
" i "How to Have Sex
". Za rolę w tym drugim otrzymała British Independent Film Award
oraz BAFTA
Rising Star Award, przyznawaną najbardziej obiecującym gwiazdom.
Wszystkie cztery filmy Mendesa
trafią do kin w kwietniu 2028 roku. Scenariusz do nich napisali Jez Butterworth
, Peter Straughan
i Jack Thorne
.
