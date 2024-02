Zrobił "Łotra 1". Teraz ma nakręcić nowy "Park Jurajski" / "Jurassic World"

Co po trylogiach "Park jurajski" i "Jurassic World"?

Gareth Edwars - specjalista od wielkich widowisk

Zwiastun filmu "Twórca"

Studio potrzebowało kogoś od zaraz, ponieważ, reżyser " Bullet Train " i tegorocznego " Kaskadera " z Ryanem Goslingiem . Reżyser jednak bardzo szybko opuścił projekt. Dlaczego? Tego oficjalnie nie ujawniono.O nowym filmie w uniwersum na razie nic nie wiemy.Możemy więc spodziewać się zupełnie nowych bohaterów (z być może epizodami znanych z serii postaci).Jednak Gareth Edwards został zauważony w Hollywood za sprawą filmu. To otworzyło mu wrota do studia Warner Bros., dla którego nakręcił widowiskoZaraz potem Lucasfilm zaangażowało go do realizacji jednego ze spin-offów w uniwersum Star Wars . Film podzielił widownię, a po sieci krążyły pogłoski, że nie jest to do końca wizja Edwardsa . Do nakręcenia dokrętek, które sporo zmieniły, został bowiem zaangażowany Tony Gilroy . Jednak później Edwards dementował plotki, że został odsunięty i twierdził, że do samego końca Gilroy współpracował z nim.Mimo to po " Łotrze 1 Gareth Edwards zrobił sobie długą przerwę. Powrócił dopiero w ubiegłym roku filmem SF, który walczy o dwa Oscary (za efekty i dźwięk).