2. sezon "Teściów" i inne gorące majowe nowości w Polsat Box Go

- to tylko niektóre z pochlebnych cytatów z recenzji, które znalazły się na plakacieFilm Ilkera Çataka opowiada historię idealistycznej młodej nauczycielki w niemieckim gimnazjum. Jej świetne relacje z wychowankami zostają znacząco nadwyrężone, gdy w szkole dochodzi do serii kradzieży. Dochodzenie prowadzi do oskarżeń i nieufności wśród rozzłoszczonych rodziców, członków kadry pedagogicznej oraz zawiedzionych uczniów. Opowieść, która zaczyna się jak kino obyczajowe, wraz z upływem czasu skręca w kierunku doskonałego dreszczowca. Zasłużona nominacja do Oscara.