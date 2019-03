Ruszyły prace na planie ekranizacji "Diuny"

3 2 1



Warner Bros. Pictures i Legendary Entertainment oficjalnie ogłosili rozpoczęcie prac nad widowiskiem, czyli ekranizacją klasycznej powieści SF Franka Herberta wydanej w Polsce pod tytułem "Diuna". Zdjęcia kręcone będą na Węgrzech i w Jordanii.Za projekt odpowiada Denis Villeneuve ). Kanadyjski reżyser we wcześniejszych wywiadach mówił o tym, że planuje historię Paula Atrydy opowiedzieć w dwóch filmach. Póki co jednak Warner Bros. milczy na temat dylogii.Wiemy za to, kto skomponuje muzykę do widowiska. Wybór padł na legendę Hollywoodu, Hansa Zimmera . Kompozytor współpracował już z Villeneuve'em przy okazjiPaula Atrydę, owoc wielopokoleniowego programu eugenicznego, który odegra kluczową rolę w kosmicznym konflikcie o kontrolę nad substancją 0 niezwykłych właściwościach, zagra Timothée Chalamet . W obsadzie są też: Rebecca Ferguson Premiera planowana jest na listopad 2020 roku.