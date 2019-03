Illuminati w drodze do kinowego uniwersum Marvela?

Przejęcie studia Fox przez Disneya ma być sfinalizowane w ciągu tygodnia. Oznacza to, że już wkrótce Marvel Studios będzie mieć dostęp do wszystkich komiksowych zasobów komiksowego uniwersum, łącznie z Fantastyczną Czwórką i X-Men. Według najnowszych pogłosek już trwają prace nad eksploatacją tych komiksowych bogactw. Studio podobno pracuje nad filmem o Illuminati.Illuminati to sekretne stowarzyszenie założone przez czołowych superbohaterów Marvela, którzy postanowili pracować nad ocaleniem świata w sekrecie, sięgając po moralnie ambiwalentne metody. Plotka głosi, że w szeregach filmowej wersji Illuminati pojawią się Doktor Strange, Namor oraz "niektórzy członkowie Fantastycznej Czwórki i X-Men".W komiksach członkami stowarzyszenia są również Iron Man i Czarna Pantera, ale plotka nie wspomina o nich. Jeśli chodzi o zasiadających w kapitule "członków Fantastycznej Czwórki i X-Men", to zwyczajowo są nimi Mr. Fantastic i Profesor X.Wygląda na to, że w drodze do kinowego uniwersum Marvela są więc członkowie FF, X-Men oraz Namor. Jeśli chodzi o tego ostatniego, aluzje do tej postaci robił niedawno Scott Derrickson , reżyser. Czyżby podmorski książę miał zadebiutować w drugim filmie o przygodach mistycznego doktora?