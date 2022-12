Ben Affleck wraca do świata DC. Nie chodzi jednak o Batmana

Ben Affleck wraca do uniwersum DC w nowej roli

Czy Ben Affleck zdoła nakręcić film dla DC?

W środę James Gunn , jeden z nowych szefów DC Studios, ujawnił decyzję w sprawie przyszłości Supermana . W mediach pojawiły się także doniesienia o innych planach Gunna W opublikowanym w środę tweecie James Gunn ujawnił, że razem z Safranem mają już zaplanowaną przyszłość uniwersum DC na najbliższe lata. Szczegóły ich wizji mamy poznać na początku przyszłego roku.Amerykańskie media już jednak uchylają rąbka tajemnicy. Według nich szefowie DC Studios rozmawiali ostatnio z Benem Affleckiem . Aktor związany jest z uniwersum DC rolą Batmana , którą powtórzy w nadchodzącym widowisku " Flash ". Jednak zdaniem The Hollywood Reporter i Deadline Gunn Safran nie chcą kolejnego jego powrotu do tej postaci. Zamiast tego zaproponowali mu posadę reżysera przy jednym z planowanych widowisk. O jakie chodzi, tego niestety nie wiemy.Media podkreślają, że formalnie kontrakt nie został podpisany. Znając historię Bena Afflecka i uniwersum DC powstaje więc pytanie, czy aktor czuje się na siłach, by stanąć za kamerą komiksowego widowiska.Przypomnijmy, że Affleck miał już okazję nakręcić film dla DC Studios. Swego czasu Warner Bros. było tak zachwycone jego Batmanem , że chciało, aby nie tylko grał Mrocznego Mściciela, ale też wyreżyserował film o nim. Projekt zapowiedziano w 2015 roku. Tak zaczęła się burzliwa saga medialna, pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Finał był taki, że Affleck zrezygnował nie tylko z kręcenia "Batmana", ale również z samej roli. Doniesienia o fatalnym scenariuszu przeplatały się z informacjami o tym, że gwiazdor udał się na odwyk.