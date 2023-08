James Gunn kontra Batman. Fani wściekli po krytyce filmów Nolana i Burtona

James Gunn o "Batmanach" Nolana i Burtona

Użytkownik platformy X, XsnyderverseX, dokopał się do, w których reżyser dzielił się wrażeniami z ponowego seansu " Batmana Tima Burtona . Pisał wówczas o nim tak:a soundtrack jest skazą w papierach każdego, kto przy nim pracował. I cóż, to również(...) Uczynienie Jokera winnym śmierci Thomasa I Marthy Wayne'ów było zaprzeczeniem całej istoty postaci Batmana, zdjęciem ciężaru z napędzającej go atawistycznej i nieukierunkowanej potrzeby zemsty"."Ta interpretacja postaci Jokera to nic innego jak Jack Torrance w makijażu klauna (...). A także dla samego Michaela Keatona, którego głos nazwał "komicznym". W podsumowaniu stwierdził, że przy "Batmanie" film "Planeta małp", czyli remake klasyki lat 70. w wykonaniu Burtona jest "arcydziełem". I że nawet produkcje z Adamem Westem miały z Batmanem więcej wspólnego."Nie uważam, aby którykolwiek z nich zasługiwał na miano klasyki" - pisał Gunn -Co z tego, że to pierwsze filmowe "mroczne i realistyczne ujęcie" tej postaci? "Sędzia Dredd" też był takim ujęciem postaci Dredda i zarazem fatalnym filmem. Peter Safran pracują nad nowymi filmami o przygodach Supermana . Są to "" i "". Pierwszy z nich, którego premierę zaplanowano na, nie będzie ani origin story, ani kontynuacją dotychczasowych produkcji. Człowiek ze Stali będzie musiał znaleźć równowagę między swoim kryptońskim dziedzictwem a wychowaniem, które odebrał na Ziemi.– powiedziałzapowiada "" jako wprowadzenie postaci Batmana do DCU. Pierwsze skrzypce mają grać w nimoraz Damian Wayne, syn '>Bruce'a , czy, jak określa go twórca, "mały skurwiel". Inspiracją są prace Granta Morrisona o Damianie, który, wychowany przez zabójców, staje się morderczym socjopatą. Wiemy też, że Batmana na pewno nie zagra w tej produkcji Robert Pattinson Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o ostatnim filmie, czyli "".