Jim Carrey: Grincha nie będzie. Aktor jest wciąż na emeryturze i nie wróci do roli

W sieci zaczęły krążyć plotki, jakoby w przygotowaniu była kontynuacja filmu " Grinch: świąt nie będzie ".Przedstawiciele aktora opublikowali oświadczenie, które zamyka temat., brzmi stanowisko przedstawicieli Carreya Studio Universal Pictures, dla którego powstał film, nie skomentowało sprawy.W 2022 roku podczas wywiadu promującego widowisko " Sonic 2. Szybki jak błyskawica Biorąc pod uwagę jego wspomnienia z planu " Grincha " mało prawdopodobne, by akurat ta rola miała skłonić go do powrotu przed kamerę., a w obsadzie - oprócz Carreya - znaleźli się m.in. Taylor Momsen Na górskim szczycie, w ciemnej jaskini mieszka złośliwy Grinch, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. Postanawia zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miasteczka. Mała Cindy Lou chcę na własną rękę rozprawić się z Grinchem i jest gotowa zrobić wszystko, aby i on pokochał święta. Niestety, wszystkie tematy na temat stwora, są tematem zakazanym.