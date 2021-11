John Cena w komedii akcji "Freelance" u twórcy "Uprowadzonej"

O czym opowie "Freelance"?

Jeden z naszych ulubionych aktorów – John Cena – zagra w komedii akcji pt. "Freelance". Jak się dowiedzieliśmy, film będzie także dystrybuowany w Polsce.Bohaterem filmu "Freelance" jest były wojskowy (w tej roli Cena ), który prowadzi aktualnie ustatkowane życie rodzinne i tęskni za przygodami i adrenaliną. Okazją do zmiany stanie się propozycja od dawnego kolegi z wojska, który oferuje mu zostanie ochroniarzem pewnej nieustraszonej i bezkompromisowej dziennikarki. Gdy ta wyrusza na wywiad z ekscentrycznym dyktatorem z Ameryki Południowej, oboje stają w samym centrum zamachu stanu. Bohater dostaje więc nawet więcej wrażeń, niż się spodziewał.Za kamerą "Freelance" stanie Pierre Morel , twórca " Uprowadzonej ".Zdjęcia do filmu mają się rozpocząć na początku 2022 roku w Kolumbii.A już niedługo zobaczymy Cenę w serialu pt. " Peacemaker " o superbohaterze, który oddany jest idei niesienia pokoju na świecie do tego stopnia, że gotów jest w tym celu zabić każdego.Zobaczcie zwiastun.