Josh Brolin w "Diunie" Villeneuve'a

Getty Images © Dominique Charriau



Do imponującej obsady ekranizacjidołączył właśnie Josh Brolin ). Gwiazdor wcieli się w Gurneya Hallecka - wiernego przyjaciela rodziny Atrydów, minstrela i mistrza fechtunku.Film wyreżyseruje Denis Villeneuve ). W obsadzie znaleźli się rownież m.in. Timothee Chalamet (Paul Atryda), Rebecca Ferguson (jako Lady Jessica), Javier Bardem (Stilgar) Dave Bautista (Glossu Rabban), Stellan Skarsgård (baron Harkonnen), Charlotte Rampling (Helena Mohiam), Oscar Isaac (Leto Atryda) oraz Zendaya (Chani).Zdjęcia ruszają wiosną. Ekipa zawita z kamerami na Węgry i do Jordanii. Realizację finansuje studio Legendary.to ekranizacja opublikowanej w 1965 roku kultowej powieści Franka Herberta. Opowiada ona historię konfliktu dwóch potężnych rodów walczących o kontrolę nad najważniejszą we wszechświecie planetą – Arrakis. Jest ona źródłem Przyprawy, wytwarzanej przez gigantyczne zwierzęta - czerwie pustyni. Substancja ta poszerza granice świadomości i umożliwia korzystanie z wyjątkowych umiejętności ludzkiego umysłu. Wykorzystywana jest do przewidywania przyszłości i pozwala na podróże międzygwiezdne. Na tle polityczno-społecznego konfliktu rozgrywa się jednocześnie inna historia – opowieść o trwającym setki pokoleń programie eugenicznym, którego kluczowym elementem jest główny bohater, Paul Atryda.