Kobieta wrogiem załogi USS Enterprise w "Star Treku 4"?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Paramount Pictures rozwija jednocześnie dwa filmy o przygodach załogi kosmicznego statku USS Enterprise. Jeden z nich powstaje według pomysłu Quentina Tarantino . Drugi będzie kontynuacją dotychczasowych trzech widowisk nowej linii czasowej.Teraz portal That Hashtag Show podaje, że w tym drugim filmie () złoczyńcą ma być kobieta. Pierwotnie poszukiwana była rozpoznawana aktorka z przedziału wiekowego 45-60. Miała to być osoba w stylu Tildy Swinton (ale ona sama w widowisku nie zagra). Dodatkowo poszukiwana jest nowa kobieca bohaterka. Portal That Hashtag Show spekuluje, że prawdopodobnie jedna z powyższych ról może przypaść znanej z Danai Gurirze . Jak pisaliśmy wczoraj, aktorka otrzymała ofertę zagrania w widowisku.bazować będzie na scenariuszu napisanym przez Johna D. Payne'a Patricka McKaya (którzy pracowali też nad tekstem, choć niewiele z ich wkładu zostało w ostatecznym filmie, przez co nie byli nawet uwzględnieni w napisach). Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że w filmie pojawi się ponowie Chris Hemsworth , który wcieli się w George'a Kirka, ojca Jamesa ( Chris Pine ). Ponieważ nie żyje, należy spodziewać się, że fabuła dotyczy podróży w czasie.Za kamerą stanie specjalistka od seriali S.J. Clarkson . Pracowała ona przy takich tytułach jak: