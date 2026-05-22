Ta wiadomość raczej nikogo nie zaskoczy, ale i tak przez wielu zostanie przyjęta ze smutkiem. Bungie Software właśnie ogłosiło, że żegna się z grą "Destiny 2".
Koniec "Destiny 2" nie oznacza końca grania w "Destiny 2"
Ale spokojnie. Bungie przestaje wspierać "Destiny 2
" i nie będzie już pracować nad nowym contentem. Jednak gra nie zostanie wyłączona, więc fani będą mogli wciąż w nią grać.
Ważne też, że brak wsparcia został zapowiedziany, ale gracze dostaną jeszcze jedną dużą aktualizację. Będzie ona miała miejsce 9 czerwca.
Pojawią się nowe umiejętności, bronie i zbroje. Powróci Sparrow Racing League. Będzie nowy tryb gry i Pantheon 2.0 ze świeżą porcją bossów do pokonania.
Brak wsparcia oznacza jednak, że znikają wydarzenia sezonowe. Samo Bungie zapowiada, że skupi się na nowych projektach growych.
