Newsy Gry Koniec "Destiny 2"
Gry

Koniec "Destiny 2"

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Koniec+%22Destiny+2%22-166750
Koniec &quot;Destiny 2&quot;
Ta wiadomość raczej nikogo nie zaskoczy, ale i tak przez wielu zostanie przyjęta ze smutkiem. Bungie Software właśnie ogłosiło, że żegna się z grą "Destiny 2".

Koniec "Destiny 2" nie oznacza końca grania w "Destiny 2"



Ale spokojnie. Bungie przestaje wspierać "Destiny 2" i nie będzie już pracować nad nowym contentem. Jednak gra nie zostanie wyłączona, więc fani będą mogli wciąż w nią grać.

Ważne też, że brak wsparcia został zapowiedziany, ale gracze dostaną jeszcze jedną dużą aktualizację. Będzie ona miała miejsce 9 czerwca.  Pojawią się nowe umiejętności, bronie i zbroje. Powróci Sparrow Racing League. Będzie nowy tryb gry i Pantheon 2.0 ze świeżą porcją bossów do pokonania.

Brak wsparcia oznacza jednak, że znikają wydarzenia sezonowe. Samo Bungie zapowiada, że skupi się na nowych projektach growych.

Zwiastun "Destiny 2"




Powiązane artykuły Destiny 2

Zobacz wszystkie artykuły

Destiny 2  (2017)

 Destiny 2

Destiny  (2014)

 Destiny

Destiny 2: Porzuceni  (2018)

 Destiny 2: Porzuceni

Destiny 2: Klątwa Ozyrysa  (2017)

 Destiny 2: Klątwa Ozyrysa

Najnowsze Newsy

Gry

Największy (na razie) hit roku. To gra we wczesnym dostępie

Filmy

Gwiazdor "Strange Darling" u boku Brie Larson

Festiwale i nagrody Filmy

Dziki i zagadka morderstwa. Thriller wyróżniony w Cannes

1 komentarz
Filmy

MDAG 2026 ONLINE: "Idź z duszą na dłoni" mówi Fatma Hassona. Recenzujemy

8 komentarzy
Seriale

Herkules Poirot wraca! BBC szykuje nowy serial

17 komentarzy
Filmy

"Ojciec chrzestny". Będzie czwarty film. Paramount kupuje prawa

40 komentarzy
Seriale

"Ród smoka": bohaterowie 3. sezonu na nowych plakatach