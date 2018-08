Kupujcie bilety, nadjeżdża "Zombie express 2"

3 2 1



okazał się nie tylko jednym z najbardziej kasowych, południowokoreańskich filmów w historii, ale też jedną z najciekawszych produkcji z pogranicza horroru w 2016 roku. Nic więc dziwnego, że twórcy przygotowują już sequel.Scenarzysta i reżyser Yeon Sang-ho zapowiedział, że film ma już roboczy tytuł "Bando", prace nad scenariuszem dobiegają końca, z kolei zdjęcia mają ruszyć w 2019 roku. W rozmowie ze Screen Daily autor powiedział, że skala filmu ma być teraz znacznie większa ("bando" oznacza "półwysep", co może sugerować, że wirus rozprzestrzenił się już poza Koreę Południową), zaś na ekranie zobaczymy zupełnie nowych bohaterów. Czekacie?W ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania pierwsza część zarobiła zarobiła 38,8 mln dolarów, co jest rekordem wszech czasów w Korei. Nic więc dziwnego, że wielkie studia walczą o prawdo do realizacji anglojęzycznego remake'u. Chrapkę mają hollywoodzkie wytwórnie 20th Century Fox i Sony Pictures, ale oferty złożyły również francuskie studia Gaumont, Canal Plus i EuropaCorp.Film jest pełnometrażowym debiutem aktorskim i reżyserskim Yeona Sang-ho . Opowiada o wybuchu epidemii zombie w Korei. Pasażerowie superszybkiej kolei w drodze z Seulu do Pusanu odizolowani są od epidemii. Muszą jednak walczyć o to, by nic się w tej kwestii nie zmieniło.