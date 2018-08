Lena Dunham i córka Ethana Hawke'a w nowym filmie Tarantino

Getty Images © Ben Gabbe



) dołączyła do obsady. Angaż otrzymała również córka Ethana Hawke'a Maya . Nowymi nabytkami są też Austin Butler pomyślany jest jako wielowątkowy hołd złożony zmierzchowi Złotej Ery Hollywood. Akcja rozgrywa się w 1969 roku. Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff Booth ( Brad Pitt ) to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które różni się bardzo od Fabryki Snów, którą zastali, kiedy przybyli tu przed laty z nadzieją zrobienia kariery. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate ( Margot Robbie ) - aktorka, modelka i żona Romana Polańskiego, która w 1969 roku będąc w zaawansowanej ciąży, padła ofiarą morderstwa z rąk bandy Mansona.Całość wyreżyseruje Quentin Tarantino . Premiera planowana jest na lato przyszłego roku.