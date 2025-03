Magia kina. Retrospektywy Marka Cousinsa i Andrzeja Munka na 22. MDAG!

Historie patrzenia. Retrospektywa Marka Cousinsa

- Karol Piekarczyk



Andrzej Munk. Spojrzenia

- Wojciech Diduszko

Partnerem retrospektyw jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.22. MDAG odbędzie się od 9 do 18 maja 2025 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 20 maja do 2 czerwca online na mdag.pl Mark Cousins to jeden z najbardziej płodnych współczesnych twórców filmów dokumentalnych. Najbardziej znany jest ze swoich filmów o kinie – dekonstrukcji i analizy sztuki filmowej w sposób, o którym być może nigdy wcześniej nie myśleliśmy. Jednak gdy zagłębiamy się w jego twórczość, staje się oczywiste coś, co powinno być jasne od początku: codziennie analizujemy obrazy. Nasze życie opiera się na percepcji i, miejmy nadzieję, dzięki tej retrospektywie nauczymy się postrzegać w nowy sposób nie tylko filmy, ale także otaczający nas świat.Jego najnowszy film,(A Sudden Glimpse to Deeper Things), który zdobył Grand Prix na festiwalu w Karlowych Warach, także zabiera nas w podróż po sposobach postrzegania sztuki. Tym razem jednak nie chodzi o film, lecz o obrazy szkockiej artystki Wilhelminy Barns-Graham (której głosu użyczyła Tilda Swinton ). Początkowo temat może wydawać się nietypowy dla Cousinsa – nie koncentruje się on na starannie skomponowanych kadrach filmowych, lecz na abstrakcyjnej sztuce nowoczesnej. Jednak wraz z rozwojem filmu odsłania się przed nami coś niezwykle istotnego: choć nasze pierwsze zetknięcie ze sztuką – zwłaszcza nowoczesną – często opiera się na emocjach, które w nas wywołuje, istnieje także strukturalne podejście, które może zaprowadzić nas na zupełnie inną ścieżkę, pomagając zrozumieć, skąd te emocje się biorą.W ramach retrospektywy będziemy mieli okazję zobaczyć(The Story of Film: A New Generation), kontynuację jednego z najsłynniejszych dzieł Cousinsa – " The Story of Film - Odyseja filmowa " (The Story of Film: An Odyssey), piętnastogodzinnego hołdu dla kina. Nowa odsłona bada filmy, które w szczególny sposób uchwyciły ducha naszych czasów. W swoim charakterystycznym stylu Cousins splata emocje, jakie wzbudzają te filmy, z podziwem dla kunsztu, z jakim zostały stworzone. Od " Jokera " po " Moonlight ", od " Mad Maxa " po " Krainę lodu " – to prawdziwy list miłosny do kina. Jeśli są wśród tych tytułów filmy, których jeszcze nie widzieliśmy, po seansie z pewnością będziemy chcieli to nadrobić. A jeśli już je znamy, Cousins sprawi, że zechcemy obejrzeć je ponownie.Retrospektywa obejmie również pierwsze dwie części(Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema). Film ukazuje wpływ kobiet na kino na przestrzeni dekad – wpływ, który często był pomijany. Za narrację tego filmu także odpowiada Tilda Swinton , wieloletnia współpracowniczka Cousinsa. To opowieść wydobywająca na światło dzienne niezwykłe, zapomniane historie, oferująca świeże spojrzenie na historię filmu.Zobaczymy także(I Am Belfast), surrealistyczny portret miasta, które w filmie uosabia wizja kobiety. To ona prowadzi nas przez historię tego pięknego, lecz niespokojnego miejsca. W tym filmie Cousins nie tylko przybliża nam swoje północnoirlandzkie korzenie, ale także pokazuje, że jeśli zatrzymamy się na chwilę i uważniej przyjrzymy budynkom czy ulicom, możemy dostrzec w nich niezwykłe obrazy – równie fascynujące, jak kadry filmowe.Ostatnim filmem w retrospektywie będzie(My name is Alfred Hitchcock). W tym filmie dokumentalnym Cousins sięga po nietypowy zabieg – angażuje imitatora Alistaira McGowana , by wcielił się w głos legendarnego reżysera i poprowadził nas przez jego twórczość. Dzięki wnikliwej analizie filmów Hitchcocka odkrywamy prawdziwe mistrzostwo i iluzję, z jaką reżyser hipnotyzował widzów, stosując subtelne środki oddziałujące na naszą podświadomość.Historia kina lubuje się od swego początku w dualizmach. Bracia Lumière , trzymający się kurczowo realizmu i szalony Georges Méliès , dający upust niczym nieskrępowanej wyobraźni. Rozpolitykowany i intelektualny Jean-Luc Godard kontra humanistyczny i niestroniący od klasycznych rozwiązań fabularnych François Truffaut - przykłady można mnożyć w nieskończoność. Na polskim gruncie największe emocje budziło kiedyś "współzawodnictwo" dwóch Andrzejów – Wajdy Munka . Romantyzm Wajdy kontra racjonalizm Munka były tematem intelektualnych sporów i codziennych rozmów polskiej inteligencji. Obaj twórcy się szanowali, a Wajda w swoich opublikowanych niedawno notesach konsekwentnie umieszczał filmy Munka w zestawieniach najlepszych filmów w historii kina.Podobne zdanie o Munku miał Roman Polański , który uważał go za mistrza i którego przedwczesną śmierć uważał za jedną z największych tragedii, jakie dotknęły polską kulturę. Przed nią Munk zdążył nakręcić kilka filmów, które pomimo upływu lat, wciąż oddziałują na publiczność, imponują nowoczesną formą, dyscypliną intelektualną, dbałością o widza i przede wszystkim intelektualną polemiką z dominującym w polskiej tradycji romantyzmem.W zestawie nie mogło zabraknąć filmów dokumentalnych – to od nich Munk zaczynał, to tu szlifował swój styl, próbował rozwiązań formalnych, szukał swojego stylu, który potem wybrzmiał w genialnych fabułach. W filmach dokumentalnych mógł sobie pozwolić na więcej, wymykać się cenzurze, a jednocześnie zarejestrować świat Polski lat 50.(1953) to propagandowy w treści i nowatorski w formie rzut oka na pracę kolejarzy,(1954) imponuje dokumentacją i niekłamaną fascynacją ciężką pracą górników, zaś(1958) to urocza, wyrosła z fascynacji Jacquesem Tatim miniaturka, w której kamera towarzyszy 10-letniej dziewczynce w spacerze po warszawskiej Starówce.Z czterech zrealizowanych przez Munka fabuł wybraliśmy dwie –(1956), wyrosły z jego dokumentalnych doświadczeń i zainspirowany nerorealizmem pierwszy film antystalinowski zrealizowany w obozie socjalistycznym. Opowieść o kolejarzach, zrealizowana w plenerach i naturalnych wnętrzach, pozornie realizując socrealistyczne założenia, jest hołdem na cześć człowieczeństwa i tradycyjnego etosu ciężkiej, solidnej pracy – wartości niezbyt wysoko stojących w hierarchii naszych narodowych wartości. Zamykająca film scena jest jedną z najmocniejszych, jakie powstały w polskim kinie. Po niej już nic nie było takie samo a Munkowi udało się wytyczyć nowe ścieżki i pokazać, że polskie kino stać po latach duszącej cenzury na oryginalny, spełniony artystycznie i ważny społecznie glos a sala kinowa może być miejscem społecznej debaty. Film idealnie wpisał się w klimat polskiego Października, czas odwilży i nadziei na socjalizm z ludzką twarzą.(1963) druga z prezentowanych filmów, to Munkowe opus magnum, choć prace nad nim przerwał tragiczny wypadek samochodowy. Nawet to okaleczone dzieło, dokończone przez przyjaciół, robi po dziś dzień ogromne wrażenie, pozostając jednym z najważniejszych filmów o Holocauście. Historia relacji więźniarki i jej hitlerowskiej nadzorczyni, które po latach spotykają się na pokładzie luksusowego wycieczkowca, imponuje odwagą spojrzenia na naturę zła, ale i odwagą uchwycenia niejednoznaczności ludzkich zachowań w ekstremalnych sytuacjach. Munk w oczywisty sposób inspirował się Tadeuszem Borowskim, jednocześnie nie zatrzymując się na jego pesymizmie. Film był dla Munka obsesją – podczas zdjęć mieszkał na terenie obozu, w apartamencie komendanta Hossa. Film nazwany przez Adama Garbicza "spektaklem spojrzeń", ma też zapadające w pamięć, pionierskie sceny obozowe, które stały się punktem odniesienia dla wielu filmów powstałych w kolejnych dekadach.