Marzec w Polsat Box Go. Co warto obejrzeć?

Pierwszy anglojęzyczny pełny metraż w dorobku mistrza Pedra Almodóvara rozpoczął swój triumfalny marsz przez kina od zeszłorocznego festiwalu w Wenecji, gdzie zgarnął główną nagrodę, czyli Złotego Lwa. W kolejnych miesiącach " W pokoju obok " zdobyło również m.in. trzy statuetki Goya, cztery nominacje do Europejskiej Nagrody Filmowej oraz nominację do Złotego Globu. Ta ostatnia przypadła Tildzie Swinton wcielającej się w Marthę - nieuleczalnie chorą korespondentkę wojenną, która po latach spotyka dawną przyjaciółkę Ingrid ( Julianne Moore ). Kobiety wracają wspomnieniami do starych dobrych czasów, a zarazem próbują przygotować się na to, co nieuniknione. Wspierany przez parę wybitnych aktorek Almodóvar raz jeszcze okazuje się czułym i wnikliwym portrecistą cichych dramatów oraz splątanych międzyludzkich relacji. Jego film to również wysmakowana wizualna uczta, w której pastelowe, będące cukierkiem dla oczu zdjęcia Eduarda Grau oraz scenografia Inbal Weinberg stanowią intrygujący kontrapunkt dla przejmującej historii o przemijaniu.