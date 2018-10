Michelle Williams w filmie o tragedii Challengera

Getty Images © Noam Galai



) zagra główną rolę w opartym na faktach dramacieGwiazda wcieli się w Christę McAuliffe - pierwszą w historii nauczycielkę, która została wybrana przez NASA do wzięcia udziału w misji kosmicznej. 28 stycznia 1986 roku doszło do tragedii - 73 sekundy od startu na skutek usterki w silniku rakiety wahadłowiec Challenger eksplodował. Zginęła cała 7-osobowa załoga.Film wyreżyseruje Martin Zandvliet ) według scenariusza Jaysona Rothwella . Zdjęcia mają rozpocząć się w maju 2019 roku.4-krotnie nominowana do Oscara Williams właśnie zakończyła prace na planie remake'ugdzie zagrała u boku Julianne Moore . Aktualnie występuje z Samem Rockwellem w miniserialu FX.