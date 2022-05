Millennium Docs Against Gravity: 10 filmów, które musicie obejrzeć

"Florian Jurjew to ukraiński Leonardo da Vinci, który tworzył instrumenty smyczkowe i łączył siedem barw natury z siedmioma tonalnościami muzyki. Dzieciństwo przeżył z rodzicami w łagrach na dalekiej Północy. Do świata sztuki dostał się dzięki ugryzieniu kleszcza i chorobie, która zwolniła go z obowiązków wobec armii oraz państwa radzieckiego. Poznajemy go, gdy z grupą entuzjastów walczył o przyszłość swojego spodka, jednej z architektonicznych ikon Kijowa. Spodek ma stracić swoje założenie architektoniczne i stać się ozdobą największego centrum handlowego w stolicy Ukrainy. Florian założył, że musi dożyć 90 lat, bo oprócz tej walki ma też kilka innych spraw do załatwienia". Nie będziemy silić się na własny opis dokonań i planów Jurjewa, w festiwalowym katalogu znajdziecie wszystko, co powinno zachęcić Was do obejrzenia fantastycznego ukraińskiego dokumentu Oleksieja Radyńskiego