Momoa i Bautista w policyjnej komedii

Getty Images © Matt Winkelmeyer



To będzie mocarny duet! Dave Bautista Jason Momoa zagrali już razem w " See " i " Diunie ", a teraz zostaną gwiazdami policyjnej komedii kryminalnej.U źródeł pomysłu leży błyskawiczna wymiana sms-ów pomiędzy aktorami. Momoa miał napisać do Bautisty : "Stary, musimy zrobić taki film. Kochamy się. Gramy razem we wszystkim". Ten zaś miał odpowiedzieć: "Jasne, zróbmy to na Hawajach". Od słowa do słowa, scenariusz zaczął powstawać.Informacja pojawiła się w show Jamesa Corden a. Momoa jest przekonany, że ten film nie może się nie udać. "To się sprzeda samo. Dave kocha slipki, ja wolę bokserki. On będzie marudny, ja - czarujący. Ja mam włosy. On nie. Mówiąc krótko, zaapelujemy do absolutnie wszystkich widzów".To jak, czekacie?