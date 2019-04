Najbardziej intymne tytuły 16. Millennium Docs Against Gravity

Poruszające historie ludzi, którzy dzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami zobaczymy w sekcji "Historie intymne" na 16. Millennium Docs Against Gravity . Sekcji patronuje miesięcznik "Zwierciadło".Sekcja "Historie intymne" zawsze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem na Millennium Docs Against Gravity. Wielu widzom imponuje odwaga bohaterów, którzy dzielą się trudnymi i często bardzo intymnymi szczegółami swojego życia.Niewątpliwie odwagi nie brakuje bohaterkom filmu("[m]otherhood" reż. Inés Peris, Laura García): kobietom, które nie planowały i nie planują macierzyństwa. Pytają: czy bycie prawdziwą kobietą zawsze jest związane z posiadaniem dzieci? Czy rzeczywiście macierzyństwo to doświadczenie, które trzeba przeżyć, aby być szczęśliwą? Wszystkie zadają kłam tym, którzy narzucają opresyjny tradycyjny wzorzec kobiecości.Bohaterką filmu("Home Games") Alisy Kovalenko , jest mieszkająca w Kijowie 20-letnia dziewczyna z biednej rodziny, która ma szansę odmienić swoje życie dzięki piłce nożnej. Jednak kiedy ma dołączyć do ukraińskiej drużyny narodowej, w jej życiu pojawia się kolejne wyzwanie: umiera jej matka, zostawiając dwójkę młodszego rodzeństwa dziewczyny. Teraz Alina musi wybrać: rodzina czy piłka nożna?Mocny społecznie temat przynosi film("Land without God") Gerarda Mannixa Flynna , wstrząsający portret irlandzkiej rodziny, która doznała przemocy ze strony przedstawicieli władz kościelnych i państwowych na przestrzeni ostatnich 40 lat. Jego bliscy opowiadają o przeżyciach z dzieciństwa, kiedy zostali zabrani z rodzinnego domu i uwięzieni w domach dziecka lub zakładach prowadzonych przez Kościół.Głośnym echem ma szansę odbić się film("Searching Eva") , okrzykniętego przez media "najbardziej bezwstydnym filmem roku". Jego bohaterka to modelowa współczesna osobowość medialna, której życie przypomina wiecznie zmieniający się artystyczny projekt. Przybiera różne twarze i ciągle odkrywa siebie na nowo. Jest poetką, włóczęgą, mieszkanką Berlina, feministką, modelką i pracownicą seksualną. Film opowiada o dziewczynie, która nigdy nie stoi w miejscu i której życie przypomina pędzący spektakl.Film jest jak osobisty pamiętnik, ale nie stawia widza w niewygodnej pozycji podglądacza, bo Eva nie ma przecież nic do ukrycia, podobnie jak bohater filmu("Jonathan Agassi Saved My Life"). Reżyser Tomer Heymann (twórca m.in.) przedstawia w nim wzlot i upadek tytułowej gwiazdy gejowskiego porno. Heymann towarzyszył swojemu bohaterowi przez osiem lat i udało mu się stworzyć nietuzinkowy, niezwykle szczery portret człowieka, przechodzącego przez jeden z najtrudniejszych momentów w życiu.W sekcji "Historie intymne" także("Camino, Feature Length Selfie"), w którym zostanie pokazana historia człowieka, który nakręcił smartfonem swoją trwającą prawie 70 dni pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. O podróży opowiada również("The Raft"). Tematem filmu jest słynny socjologiczny eksperyment z 1973 r., kiedy na stalowej tratwie wysłano grupę atrakcyjnych kobiet i mężczyzn przez Atlantyk do Meksyku, celem zbadania jak będą się zachowywać przez trzy miesiące w izolacji.W sekcji nie zabraknie polskiego akcentu. Premierowo zostanie pokazany głośny film Pawła Ziemilskiego o mieszkańcach wsi Stare Juchy na Mazurach, z której od początku lat 80. ubiegłego wieku wyemigrowało do Islandii ponad 400 mieszkańców, co stanowi 1/3 całej społeczności. Należy dodać, że na skandynawskiej wyspie Polacy stanowią największą grupę etniczną po rodowitych mieszkańcach.