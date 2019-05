Najciekawsze czerwcowe premiery na Netflix

***





1 czerwca

***

5 czerwca

"Czarne lustro"– sezon V – sezon V





odcinek "Smithereens"

odcinek "Rachel, Jack and Ashley, Too"

odcinek "Striking Vipers"

***

6 czerwca

"3%"– sezon III – sezon III

***

7 czerwca

"Designated Survivor" – sezon III – sezon III

***

8 czerwca

***

14 czerwca





***

21 czerwca

"Dark" – sezon II – sezon II

***

30 czerwca





Zainspirowany ofiarnym czynem Supermana Bruce Wayne odzyskał wiarę w ludzkość. Prosi swojego nowego sprzymierzeńca, Dianę Prince, o pomoc w pokonaniu jeszcze potężniejszego wroga. Nie tracąc czasu, Batman i Wonder Woman starają się znaleźć i przekonać do współpracy grupę metaludzi, która ma stanąć do walki z nowym zagrożeniem. Jednak mimo utworzenia jedynej w swoim rodzaju ligi superbohaterów, złożonej z Batmana, Wonder Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha, może być już za późno na uratowanie planety przed atakiem katastroficznych rozmiarów.

W czerwcu na Netflix każdy znajdzie coś dla siebie! Nowe odcinki znanych i lubianych seriali (), nowe seriale () oraz filmy, o których długo będziecie rozmawiać z rodziną i znajomymi (). Zobaczcie listę najciekawszych nowości i dajcie znać, na co czekacie najbardziej!W kwietniu i maju 1940 ok. 22 tysięcy polskich oficerów, żołnierzy i policjantów, więzionych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku zamordowano z rozkazu Stalina. W 1943 Niemcy odkryli w Katyniu groby pomordowanych. Sowieci oskarżyli o tę zbrodnię Niemców. Rodziny zamordowanych musiały zmierzyć się nie tylko z wieścią o śmierci najbliższych, ale i znosić cyniczne kłamstwo - oficjalną wersję wydarzeń.Zdobywca Oscara Andrzej Wajda przedstawia historię wielkich przemian, która przetoczyła się nie tylko przez zebrania partyjne, wiece i Okrągły Stół, ale także przez jedno z mieszkań na gdańskim osiedlu z wielkiej płyty. Reżyser wdzierając się w prywatność, nawet intymność związkowego przywódcy próbuje uchwycić fenomen przemiany prostego, skupionego na codzienności człowieka w charyzmatycznego przywódcę. To opowieść o mężu, ojcu, prostym robotniku, który wyzwolił ukryte w sercach milionów ludzi marzenie o wolności.Bohaterem filmu "Powidoki" jest Władysław Strzemiński, artysta, który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów artystycznych. To film o tym, jak socjalistyczna władza zniszczyła charyzmatycznego, niepokornego człowieka.Kierowca taksówki działa według ściśle określonego planu do momentu, gdy wszystko wymyka mu się spod kontroli i znajduje się w samym centrum niefortunnych wydarzeń.Samotna nastolatka pragnie zbliżyć się do swojej ulubionej gwiazdą popu, której życie nie jest aż tak różowe, jak się wydaje.Dawni znajomi ze studiów spotykają się po latach, wywołując serię wydarzeń, które mogą na zawsze zmienić ich życie.Postapokaliptyczny thriller, którego akcja rozgrywa się w Brazylii w niedalekiej przyszłości. Członkami uprzywilejowanego społeczeństwa mogą zostać jedynie nieliczne osoby, które przejdą intensywny i oparty na współzawodnictwie proces selekcji.Oparty na powieściach Armisteada Maupina serialpokazuje kolejny dalsze losy Mary Ann ( Laura Linney ), która 20 lat po tym, jak opuściła San Francisco, aby poświęcić się karierze, wraca do rodzinnego miasta, w którym dalej mieszka jej córka ( Ellen Page ) i były mąż Brian ( Paul Gross ). Próbując uciec od kryzysu wieku średniego, do którego dopowadziło ją jej pozornie idealne życie w Connecticut, Mary Ann wraca do domu, gdzie, dzięki Annie Madrigal (Olympia Dukakis) i mieszkańcom 28 Barbary Lane, jej życie szybko wraca na właściwy tor.Tom Kirkman, jeden z członków amerykańskiego gabinetu z niższego szczebla, nieoczekiwanie zostaje prezydentem po katastrofalnym ataku, jaki miał miejsce w Waszyngtonie.Oficer policji Los Angeles trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda, byłego łowcy androidów, który zaginął trzydzieści lat temu.Po masowej zagładzie ludzkości wychowana przez robota nastolatka zaczyna zadawać trudne pytania, gdy na progu jej bunkra zjawia się ranna kobieta.Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od "Zodiaka", w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika "San Francisco Chronicle" oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy - ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.Nowojorski policjant (Adam Sandler) zabiera swoją żonę (Jennifer Aniston) na dawno obiecaną podróż po Europie. Przypadkowo spotkany na pokładzie samolotu tajemniczy mężczyzna (Luke Evans) zaprasza ich na prywatne spotkanie rodzinne na Super Jachcie należącym do leciwego miliardera Malcolma Quince'a. Kiedy Quince zostaje zamordowany, małżeństwo staje się głównymi podejrzanymi w śledztwie.to niezwykła saga rozgrywająca się we współczesnych Niemczech. Zaginięcie dwojga małych dzieci wydobywa na światło dzienne skrywane sekrety czterech rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich członkami. Wypadki przedstawione w dziesięciu godzinnych odcinkach przybierają nadprzyrodzony obrót niepozostający bez związku z wydarzeniami, które miały miejsce w miasteczku w 1986 r.Ona ( Jennifer Lawrence ) i on ( Javier Bardem ) wiodą z pozoru idylliczne życie w odosobnionym raju. Ich związek zostaje jednak poddany testowi, kiedy mężczyzna ( Ed Harris ) i kobieta ( Michelle Pfeiffer ), niezaproszeni, pojawią się w ich domu.