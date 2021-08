Najciekawsze nowości w Playerze w pakiecie już od 5 zł

Brawurowa adaptacja noweli Leopolda von Sacher-Masocha to jedna z perełek w bogatym dorobku Romana Polańskiego. Za sprawą " Wenus w futrze " twórca " Śmierci i dziewczyny " ponownie udowadnia, że do zrobienia wielkiego filmu niepotrzebny jest rozmach – wystarczą błyskotliwe dialogi i chemia między aktorami. On ( Mathieu Amalric ), przywiązany do swej wizji reżyser, musi zmierzyć się z nią ( Emmanuelle Seigner ), zdesperowaną aktorką, bezpardonowo rozprawiającą się z jego przekonaniami. Jak napisał nasz recenzent,. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzecie, czeka Was półtorej godziny pierwszorzędnej rozrywki.