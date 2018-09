Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe 2018 na WFF

Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe 2018 zestaw 1: Na starcie

Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe 2018 zestaw 2: Ja i ty

Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe 2018 zestaw 3: Nasze i cudze

Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe 2018 zestaw 4: Granice świata

Wielu z Was bardzo niecierpliwie na to czekało - ujawniamy tytuły, które pokażemy w ramach naszej hitowej sekcji NAJLEPSZE POLSKIE FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE! Zobaczcie koniecznie, co wybrali nasi wspaniali selekcjonerzy!Wyobraź sobie, że jesteś w lesie, jest ciemno, cicho, zupełnie nie pamiętasz, dlaczego tam się znalazłeś. Bardzo chcesz stamtąd wyjść, ale nagle słyszysz, obok siebie wycie. Coś biegnie w twoją stronę i czegoś szuka, a ty siedzisz w miejscu. Nie ruszasz się, bo nie chcesz, żeby cię zauważyło. Nagle obok w mroku pojawia się wilk, a za nim drugi i trzeci, otaczają cię. Co robisz?Dziennik chłopaka, który pije stanowczo za dużo słodkich napojów gazowanych. Dokument i komedia romantyczna w jednym.Grupa młodych studentów rozpoczyna przygodę z medycyną podczas wakacyjnego obozu praktyk lekarskich.Kobieta i mężczyzna poznają się w internecie. Przypadkowe spotkanie przeradza się w grę, która doprowadza ich na skraj wytrzymałości.Abstrakcyjna metaforyczna opowieść o pewnym niemożliwym uczuciu.Po wielu latach bez utrzymywania kontaktu ojciec i syn wybierają się w górską podróż.Siostry Ema i Zosia mieszkają razem przez większość życia. Choć ich osobowości są odmienne, obie są osobami niezwykle gościnnymi i łączy je wspólna pasja do urządzania przyjęć.Niespodziewane spotkanie pomiędzy Mężczyzną a Kobietą staje się początkiem pełnej napięcia erotycznej gry.Troje ludzi w różnym wieku i z innym bagażem życiowych doświadczeń szuka miłości, sukcesu i spokoju.Podobno jest wysoki, ma silne ręce i długie, zręczne palce. Podobno może złapać nimi za gardło i trzymać, dopóki nie zabije swojej ofiary. Nikt go nie zna, ale wszyscy o nim mówią, z szeptów i plotek rodzi się obraz człowieka-potwora.Jest rok 1410 i zbliża się jedna z największych bitew średniowiecznej Europy.Dyrektor domu wczasowego Relax wraz z nielicznym personelem szykuje się na przybycie uchodźców.Polska i Kraków w krzywym zwierciadle, bez taryfy ulgowej. Satyra na prawdziwych patriotów-bohaterów, niewyjaśnioną katastrofę i miasto duszące się od smogu.Portret polskiego rolnika ukazany oczami jego nowego przyjaciela, młodego szwajcarskiego reżysera.Bardzo łatwo zarazić się od drugiego człowieka, nie tylko katarem. Można zarazić się pasją, dobrym humorem, a nawet nienawiścią.Ostatnie miesiące przed zamknięciem domu handlowego Uniwersam Grochów.Małe Kleszcze powstały w 1790 roku. Po katastrofie w Czarnobylu ludność została ewakuowana. W czerwcu 1991 roku wieś oficjalnie przestała istnieć. Dziś mieszkają w niej tylko Nina i Alexander.Room to geometryczna przestrzeń swobodnie dryfująca w kosmosie. W środku nie ma okien, drzwi, ani żadnych mebli. Jest tylko Głowa, która uporczywie próbuje się wydostać.Wieś w kolorze asfaltu kontra krowa olbrzym.