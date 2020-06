Najlepsze filmy bollywood. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Fabuła filmu nie jest przesadnie skomplikowana. Pierwsza część rozgrywa się 30 lat temu w studiu, w którym powstają produkcje bollywood. Młody statysta marzy o sławie i wzdycha do pięknej gwiazdy kina. Pewnego dnia ich losy splotą się ze sobą, prowadząc do tragicznego końca. Ona zostaje zamordowana, on ginie, próbując ją uratować. Bohater powrócił jednak na Ziemię jako syn bollywoodzkiej gwiazdy. Fabuła jest tu tylko pretekstem. Farah Khan korzysta z okazji, by złożyć hołd bollywood, temu klasycznemu i temu współczesnemu. Mamy więc niezliczone cytaty klasyki i na wskroś współczesne sceny muzyczne. Operowa oprawa ostatniej piosenki "Dastaan-E-Om Shanti Om" powala po prostu z nóg. Do piosenki "Dard-E-Disco" powstał zaś taki układ, który z Shah Rukh Khana robi najseksowniejszego mężczyznę na Ziemi