Najlepsze filmy skandynawskie. Top 20 filmów, które warto obejrzeć

RANKING NAJLEPSZYCH FILMÓW SKANDYNAWSKICH



18 FILM Bagno Mýrin 2006 31 min. 2006 6,7 1 458 ocen społeczności 1 768 chce zobaczyć gatunek Kryminał

Thriller kraj Dania

Islandia

Niemcy reżyser Baltasar Kormákur obsada Ólafía Hrönn Jónsdóttir

Atli Rafn Sigurðsson Mężczyzna zostaje zamordowany. Na miejscu zbrodni odnalezione zostają odciski palców i dość charakterystyczny materiał genetyczny. Prosta sprawa? Nic podobnego! Najlepsze skandynawskie zagadki kryminalne cechuje zwodniczość, która skrywa drugie dno związane z tajemnicą z przeszłości. I tak jest tuż. Polowanie na mordercę zmusi bohaterów do zajęcia się sprawą sprzed 30 lat. Reżyser na podstawie powieści Arnaldura Indriðasona nakręcił wielowarstwową intymną opowieść o docieraniu do źródeł rodzinnych tajemnic. Paralelne prowadzenie narracji plus niezwykłe zdjęcia i delikatna ścieżka dźwiękowa tworzą wyjątkową atmosferę przesyconą żalem, bólem i cierpieniem.

17 FILM W cieniu drzewa Undir trénu 2017 29 min. 2017 6,6 5 903 oceny społeczności 5 919 chce zobaczyć gatunek Dramat

Komedia kraj Dania

Islandia

Polska reżyser Hafsteinn Gunnar Sigurðsson obsada Steinþór Hróar Steinþórsson

Edda Björgvinsdóttir Kino skandynawskie z polskim akcentem. Reżyser za temat obrał sobie uniwersalizm bólu, który skrywamy przed światem, przez który cierpimy w milczeniu i wdajemy się w nic nieznaczące wojenki. Poczucie straty, niemożność realizacji skrytych pragnień, całe zło, jakiego się doświadczyło w życiu zostaje skanalizowane w pozorowanym, a jednocześnie boleśnie namacalnym konflikcie sąsiedzkim, który z dnia na dzień nabiera intensywności. Jak inne najlepsze skandynawskie filmy tak i ten ma narrację prowadzoną w tak zwodniczy sposób, że ani bohaterowie, ani widzowie nie będą zdawać sobie sprawy z tego, co naprawdę się dzieje, aż będzie za późno.

16 FILM Światła o zmierzchu Laitakaupungin valot 2006 18 min. 2006 6,7 1 221 ocen społeczności 1 152 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj Finlandia

Francja

Niemcy reżyser Aki Kaurismäki obsada Janne Hyytiäinen

Ilkka Koivula Filmy Akiego Kaurismäkiego powinien znać każdy. Na ich podstawie wyrobicie sobie zdanie na temat tego, co gra w fińskiej duszy. Bohaterem filmu jest Koistinen, który marzy o swojej własnej firmie ochroniarskiej, lecz prowadzi życie, które jest pasmem upokorzeń: koledzy naśmiewają się z niego, że nie ma dziewczyny, ludzie patrzą na niego podejrzliwie, gdy robi zakupy. Pewnego dnia Koistinen poznaje piękną dziewczynę. Nie wie, że będzie to kolejne źródło jego problemów. Reżyser zabiera nas w miejsce, gdzie ludzki dramat miesza się z niezwykłym sentymentem, szarość codzienności z optymizmem, który pokona każdą depresję. W celu podniesienia na duchu reżyser przeciąga nas przez piekło ludzkiej bezduszności. Zostaje jednak nadzieja, która w tym filmie okazuje się siłą sprawczą świata.

15 FILM Wszystko zostanie w rodzinie Paha perhe 2010 35 min. 2010 6,3 594 oceny społeczności 907 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Finlandia reżyser Aleksi Salmenperä obsada Ville Virtanen

Lauri Tilkanen Z Danii przybywa córka, której od czasu odejścia żony bohater nie widział ani razu. Dziewczyna szybko nawiązuje kontakt ze swoim bratem. Rodzeństwo zaczyna być bardzo blisko ze sobą, zbyt blisko, jak sądzi ojciec. Jego zachowanie staje się coraz bardziej dziwaczne, histeryczne, nieprzewidywalne. Im silniej stara się rozdzielić rodzeństwo, tym bardziej ci lgną do siebie. Reżyser oferuje kino skandynawskie w podręcznikowym wydaniu. Znajdziecie tu wszystko, z czego znani są twórcy filmów z Północy: dysfunkcjonalne rodziny, trudne problemy oraz czarny, absurdalny humor. W filmie aż kipi od negatywnych emocji: bólu zdrady, porzucenia, niezrozumienia. A jednak widz co chwilę wybuchać będzie śmiechem.

14 FILM Anioły wszechświata Englar alheimsins 2000 40 min. 2000 7,5 810 ocen społeczności 1 571 chce zobaczyć gatunek Biograficzny

Dramat kraj Dania

Islandia

Niemcy

Norwegia

Szwecja reżyser Fridrik Thor Fridriksson obsada Ingvar Sigurðsson

Baltasar Kormákur Obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. Kto raz go zobaczy zostanie naznaczony na zawsze i będzie po niego wracał wielokrotnie. Fabuła powstała na podstawie książki Einara Mára Guðmundssona, który z kolei wykorzystał w niej osobiste doświadczenia związane ze swoim chorym bratem. Bohater filmu cierpi na schizofrenię, ale obdarzony jest talentem muzycznym, poetyckim i plastycznym. Jego przyjaciółmi są równie niezwykłe osoby, które spotkał w szpitalu psychiatrycznym. Dramat dnia codziennego reżyser przefiltrował przez niezwykłą wrażliwość bohaterów zmieniając całość w magiczną opowieść, która dotyka duszy. Kino skandynawskie w najlepszym wydaniu.

13 FILM Listy do Ojca Jakuba Postia pappi Jaakobille 2009 15 min. 2009 7,4 140 ocen społeczności 265 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Finlandia reżyser Klaus Härö obsada Kaarina Hazard

Jukka Keinonen Najlepsze nie znaczy wcale najpopularniejsze. O tym filmie zapewne mało kto w Polsce słyszał. Reżyser stworzył wzruszający i ciepły dramat o sile przebaczenia i niezbadanych ścieżkach Pana. Film opowiada historię ułaskawionej morderczyni, która w zamian za wolność godzi się służyć pomocą niewidomemu pastorowi. Oczywiście początkowo między nimi jest wrogość i nieufność. Metaforyczny mur zostaje jednak stopniowo rozebrany aż pewnego dnia bohaterowie odkryją, że są innymi ludźmi. Dwie cudowne kreacje aktorskie i prosty przekaz. Czasami to wystarcza, aby stworzyć piękne kino.

12 FILM Kłopotliwy człowiek Den Brysomme mannen 2006 35 min. 2006 7,4 8 842 oceny społeczności 8 492 chce zobaczyć gatunek Dramat

Fantasy

Komedia obycz. kraj Islandia

Norwegia reżyser Jens Lien obsada Trond Fausa Aurvaag

Petronella Barker Nikt nie opowiada o życiu człowieka w tak niezwykły sposób jak Skandynawowie. Tylko oni potrafią kręcić filmy, w których absurdalny humor płynnie łączy się z inteligentnymi diagnozami dnia codziennego, oddając całą prostotę, a jednocześnie wszystkie komplikacje ludzkiej egzystencji. Bohater filmu trafia do świata, który pozornie wygląda jak raj. W mieście bowiem nie ma śmierci, nie ma chorób ani wypadków. Ucięty palec magicznie odrasta, nadziany na metalowy płot mężczyzna następnego dnia jest zdrów jak ryba. Od czasu do czasu zdarza się ktoś niepokorny. Taki delikwent szybko zostaje sprowadzony do pionu przez wszechobecne siły porządkowe. Lubicie skandynawskie czarne jak smoła poczucie humoru? Ten film jest dla was.

11 FILM Wrzeszczący faceci Huutajat 2003 16 min. 2003 6,2 542 oceny społeczności 833 chce zobaczyć gatunek Muzyczny

Komedia dokumentalna kraj Dania

Finlandia reżyser Mika Ronkainen obsada Mieskuoro Huutajat Skandynawskie dziwactwa w pigułce. Przed wami dokument o męskim chórze. I choć opowiada on o typowych wydarzeniach z życia każdej grupy artystycznej - próby, castingi, występy - nie macie co liczyć na wspaniałe pieśni oraz piękne i wzruszające przedstawienia. Przygotujcie się raczej na szok i niedowierzanie. Ten chór bowiem specjalizuje się w wykrzykiwaniu hymnów i tekstów prawnych. Film powstał w celu przekazania widzom kinowym niezwykłego doświadczenia, jakim jest udział w występach chór. I wierzcie, obraz trzydziestu mężczyzn z gumowymi krawatami wrzeszczących ile wlezie zostaje w pamięci na długo.

9 FILM Elling 2001 29 min. 2001 7,4 11 175 ocen społeczności 8 931 chce zobaczyć gatunek Dramat

Komedia kraj Norwegia reżyser Petter Næss obsada Per Christian Ellefsen

Sven Nordin Na podstawie książki Ingvara Ambjørnsena powstał film, który na początku tego wieku zachwycił widzów Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Tytułowy bohater filmu to pruderyjny kawaler o duszy poety, który po śmierci matki trafia do zakładu opiekuńczego. Mężczyzna poznaje tam równie nieprzystosowanego do samodzielnego życia prawiczka o wybujałych fantazjach erotycznych. Po dwóch latach otrzymują szansę na niezależne życie... jeśli tylko będą w stanie nauczyć się reguł zachowania w społeczeństwie. Niezwykła opowieść o przyjaźni, pełna ciepła i absurdalnych pomysłów. To pochwała niezwykłości i najlepszy przykład na to, że mądre kino nie musi być łopatologiczne. Uniwersalny temat i skandynawskie poczucie humoru sprawią, że " Elling " zostanie z wami na długo.

8 FILM Hawaje, Oslo Hawaii, Oslo 2004 5 min. 2004 7,1 4 835 ocen społeczności 6 260 chce zobaczyć gatunek Dramat obyczajowy kraj Dania

Norwegia

Szwecja reżyser Erik Poppe obsada Trond Espen Seim

Jan Gunnar Røise Kilka historii, jedno miejsce. Ten film to opowieść o tym, że życie jest serią decyzji, których konsekwencje nie są nam z góry znane. Chyba że jest się kimś wyjątkowym. Skandynawskie spojrzenie na życie tylko pozornie jest tu proste i nieskomplikowane. Akcja filmu nieprzypadkowo rozgrywa się podczas upalnego dnia. W tym filmie jest prawdziwy żar życia. Niby jest to opowieść o śmierci i samotności, cierpieniu i zdradzie, ale jest tu też miejsce na ciepło, optymizm, altruizm. Z prostych gestów i bezpretensjonalnych dialogów reżyser tworzy dzieło o niezwykłym klimacie.

7 FILM Historie kuchenne Salmer fra kjøkkenet 2003 35 min. 2003 7,5 8 112 ocen społeczności 5 161 chce zobaczyć gatunek Dramat

Komedia kraj Norwegia

Szwecja reżyser Bent Hamer obsada Reine Brynolfsson

Sverre Anker Ousdal Kino skandynawskie wielu osobom kojarzy się z czarnymi komediami, w których absurd, optymizm i życiowe tragedie mieszają się do tego stopnia, że powstaje coś wyjątkowego. Akcja filmu Benta Hamera rozgrywa się w latach 50. ubiegłego wieku na norweskiej prowincji, gdzie przybywają ze Szwecji naukowcy, by badać kuchenne zachowania kawalerów. Bohater filmu zostaje postawiony przed faktem dokonanym, kiedy w jego kuchni na platformie obserwacyjnej zasiada obcy człowiek z zamiarem obserwowania każdego jego kroku. Na podstawie jego obserwacji powstanie kuchnia idealna. Film Hamera to opowieść o samotności i uniwersalnej potrzebie towarzystwa. Jest to optymistyczna i pełna ciepła historia, która pokazuje, że życie nie musi być pasmem niezmiennych rytuałów.

5 FILM Mimowolnie De Ofrivilliga 2008 38 min. 2008 6,0 951 ocen społeczności 1 190 chce zobaczyć gatunek Dramat obyczajowy kraj Szwecja reżyser Ruben Östlund obsada Villmar Björkman

Linnea Cart-Lamy W " Mimowolnie Ruben Östlund splótł ze sobą kilka pozornie bardzo różnych historii. Łączy je temat. Reżyser uważnie przygląda się zachowaniu ludzi w grupie. Widzimy na życiowych przykładach dramat jednostki skonfrontowanej z zachowaniem stadnym i irracjonalność grupowego myślenia, dla którego punktem wyjścia jest lęk lub wygoda. Akcja zostaje tu rozbita na długie sceny, w których reżyser nie stosuje cięć montażowych. Dzięki takim zabiegom został stworzony wyjątkowy klimat do kontemplacji natury ludzkiej.

4 FILM Rekonstrukcja Reconstruction 2003 31 min. 2003 7,4 5 695 ocen społeczności 9 812 chce zobaczyć gatunek Melodramat kraj Dania reżyser Christoffer Boe obsada Nikolaj Lie Kaas

Krister Henriksson Chyba najbardziej niezwykły film w naszym zestawieniu. Christoffer Boe nakręcił obraz, który nie jest przeznaczony do intelektualnej kontemplacji. To dzieło impresjonistyczne, w którym temat miłości i procesu twórczego potraktowano w sposób tak niebanalny, że opowiedzenie, o czym jest ten film, graniczy z cudem. Bo przecież w tym filmie mężczyzna spotyka miłość swojego życia po raz pierwszy wielokrotnie. Dwie z ważnych kobiet w życiu bohatera grane są przez tę samą aktorkę. A twórca opowieści nieustannie przypomina widzom, że mają do czynienia z fikcją. Dzięki jednak fenomenalnym zdjęciom i wyjątkowemu użyciu muzyki powstał magiczny klimat, który sprawi, że " Rekonstrukcja " znajdzie miejsce w sercu każdego kinomana.

Kino skandynawskie - zapewne słyszeliście o nim wiele dobrego i chcecie się sami o tym przekonać, ale nie wiecie, od czego zacząć. Bez paniki! To zestawienie jest właśnie dla Was. Sprawdźcie, które skandynawskie produkcje warto obejrzeć. Poniżej znajdziecie listę 20 tytułów. Zachęcamy też do zajrzenia do rankingów: najlepsze filmy o miłości Na potrzeby tego rankingu za filmy skandynawskie uznaliśmy te, które powstały w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz powiązanej z nimi kulturowo Islandii. Ponieważ twórcy z tych krajów nakręcili wiele świetnych filmów, poniższe zestawienie powinniście potraktować jako punkt wyjścia. Zwracajcie uwagę na nazwiska reżyserów, bo większość z nich ma na swoim koncie więcej niż jeden genialny film. Lars von Trier Ingmar Bergman do spółki mogliby bez problemu zapełnić każdy ranking 20 najlepszych filmów. Sięgnijcie też po twórczość Susanne Bier Roya Anderssona , dla których zabrakło miejsca na naszej liście, a z całą pewnością warci są tego, by zapoznać się z ich twórczością.