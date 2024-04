Dziś Światowy Dzień Sportu. Wybieramy najlepsze filmy o sporcie

Randy "The Ram" Razminsky wiedział co to spojrzenie na świat z samego szczytu. Jednak te czasy już dawno minęły. Dla byłego mistrza wrestlingu z lat świetności pozostały już jedynie nawracające kontuzje i piękne wspomnienia. Dopiero zawał zmusza go do odłożenia świecącego trykotu do szafy. Zaczyna żyć jak przeciętny obywatel – zatrudnia się w supermarkecie, zaczyna myśleć o przyszłości zamiast rozpamiętywać przeszłość. Teraz jego kolejnym celem jest odnowienie relacji z dorosłą córką, która nie chce znać ojca. Tymczasem na drodze pojawia się kolejna propozycja powrotu na ring i stoczenia jeszcze jednej walki. Film Darrena Aronofsky’ego pod otoczką sportowej zaciętości opowiada wzruszającą historię o wybaczeniu, a raczej o drogach, które mogą do niego prowadzić. Reżyser znany z dawania drugiego życia zapomnianym aktorom (ostatnio Brendanowi Fraserowi w " Wielorybie ") odkurzył dla kina Mickey’go Rourke’a , za rolę Rama nominowanego do Oscara. Na ekranie partnerują mu Marisa Tomei Evan Rachel Wood . Po latach " Zapaśnik " – historia pasji i wielkiej miłości do sportu – nadal wzrusza.