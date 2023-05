Najlepsze seriale o koniach. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Powieść "Black Beauty: His Grooms and Companions, the Autobiography of a Horse" autorstwa Anny Sewell doczekała się wielu ekranizacji - od najsłynniejszego filmu " Czarny książę " z 1994 roku po jeszcze świeżą, uwspółcześnioną wersję Disneya o tytule " Czarna Piękność ". Wcześniej na ekrany trafił brytyjski serial " Czarny Królewicz ", który zamiast powielania historii znanej z wtedy już niemal stuletniej książki był zainteresowany kontynuowaniem jej. W oryginale swoją historię opowiadał koń, który przechodził z rąk do rąk, od właściciela do właściciela. Opowieść w serialu zawiera rzeszę nowych bohaterów, którzy też opiekują się końmi. W latach 90. powstała kolejna kontynuacja, " The New Adventures of Black Beauty ".