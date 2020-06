Najlepsze filmy o koniach. Top 15 filmów, które warto zobaczyć

Jaki jest koń, każdy widzi. Niewysoki, uśmiechnięty, w biało-czarne pasy, .... Ok, to nie koń, to zebra. Ale jej marzenia o końskiej doli warto wziąć na poważnie - dorasta w końcu w przeświadczeniu, że jest piękną klaczą. " Zebra z klasą " to duchowa spadkobierczyni " Babe - Świnki z klasą ". Nieco gorsza, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby - cała rodzina wciąż znajdzie tutaj coś dla siebie. W dubbingowych rolach same gwiazdy - Dustin Hoffman Patrick Stewart . Reżyserem filmu jest Frederik Du Chau