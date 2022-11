Najlepsze filmy i seriale o bliźniakach. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

O filmach takich jak " Między nami bliźniętami " ("The Skeleton Twins") zwykło się pisać, że to kino spod znaku festiwalu Sundance. Czytaj: skromna, słodko-gorzka historia, której siłą są wiarygodne, dobrze zagrane postacie oraz pełne wigoru dialogi. Główni bohaterowie, Maggie ( Kristen Wiig ) oraz Milo ( Bill Hader ), to bliźnięta, które od wielu lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Każde z nich mieszka po innej stronie Stanów Zjednoczonych i prowadzi własne życie. Pewnego dnia los zmusza ich do konfrontacji. Maggie zdaje sobie sprawę, że musi przeanalizować swoje małżeństwo i zmierzyć się z autodestrukcyjnymi skłonnościami. Jej brat próbuje natomiast stawić czoła rozstaniu sprzed lat, po którym nigdy nie doszedł do siebie. Rodzeństwo uświadamia sobie, że kluczem do wprowadzenia zmian w ich życiu jest zaakceptowanie przeszłości i naprawienie swoich wzajemnych relacji.