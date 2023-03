Netflix: Top 10 tygodnia – "Mamy tu ducha" nowym liderem

(Sezon 4) Serial oparty na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem. Zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z miłości? Błyskotliwy księgarz, który traci głowę dla początkującej pisarki, udowadnia, że wszystko. Wykorzystując internet i media społecznościowe, zbiera masę prywatnych informacji na jej temat, by tylko się do niej zbliżyć. Zauroczenie szybko zmienia się w obsesję, a mężczyzna z rozmysłem i potajemnie usuwa każdą przeszkodę – i osobę – stojącą na drodze do ukochanej.