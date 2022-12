Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Krzywe linie Boga" i "Wednesday" na szczycie

(Sezon 4) Dziesiątka atrakcyjnych i napalonych singli wprowadza się do luksusowej willi na Karaibach z nadzieją, że uda im się zakochać mocniej, szybciej i bardziej intensywnie niż kiedykolwiek wcześniej. Wiedzą, że w programie randkowym "Wild Love", którego gospodarzem jest popularny prezenter Mario Lopez, toczy się walka o wysoką stawkę. Nie wiedzą jednak, że to kolejna edycja " Too Hot to Handle ”, a Lana jest czujna jak zawsze. Czy ta flirciarska ekipa będzie przestrzegać zasad i powstrzyma się od wszelkich kontaktów seksualnych (i będzie też trzymać ręce nad kołderką)? Nagrodą za abstynencję będzie nie tylko suma pieniędzy wielka jak żądze uczestników, ale też silne relacje, które być może uda im się nawiązać. A może pokusy okażą się zbyt silne, aby się im oprzeć?