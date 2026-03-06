Newsy Filmy Inne Inni się boją, Ben Affleck zarobił miliony na AI
Wydawać by się mogło, że wszyscy aktorzy z lękiem patrzą na rozwój sztucznej inteligencji i mocno sprzeciwiają się jej użyciu. Tak jednak nie jest. Najlepszym tego dowodem jest Ben Affleck, który właśnie zarobił miliony dzięki AI.

Ben Affleck w tajemnicy założył firmę AI



Otóż w czwartek dowiedzieliśmy się, że Netflix kupił firmę AI InterPositive. Na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic dziwnego. Netflix ma sporo kasy po tym, jak nie doszło do zakupu przez platformę Warner Bros. To, co wszystkich zaskoczyło, to informacja o tym, od kogo ją kupił. Otóż InterPositive to firma założona przez Bena Afflecka.

W towarzyszącym informacji o zakupie InterPositive materiale wideo Ben Affleck ujawnia, że zaczął się interesować AI w 2022 roku. Początkowo reagował strachem, jak wszyscy. Kiedy jednak zaczął się wgłębiać w temat, zauważył możliwości sztucznej inteligencji. Misją InterPositive nie jest zastąpienie ludzi w procesie twórczym, a stworzenie narzędzi, które twórcom pomogą w pracy. Niemniej jednak dziwne jest, że Affleck nie afiszował się swoim projektem.

Szczegóły umowy sprzedaży nie są znane. Wiadomo jedynie, że Ben Affleck pozostanie z InterPositive związany jako doradca.

Ben Affleck opowiada o InterPositive



