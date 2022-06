Netflix prezentuje najciekawsze premiery lipca 2022

1 lipca

Stranger Things 2016 8,3 267 544 oceny społeczności 39 659 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.

Millerowie We're the Millers 2013 50 min. 7,1 220 921 ocen społeczności 13 511 chce zobaczyć Komedia kryminalna Jason Sudeikis Jennifer Aniston Okradziony z towaru diler David musi w ramach zadośćuczynienia przywieźć z Meksyku dużą dostawę narkotyków. Dla niepoznaki organizuje więc wymyśloną rodzinę.

Turbulencje Manifest 2018 43 min. 6,7 3 892 oceny społeczności 2 996 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Melissa Roxburgh Josh Dallas Na lotnisku niespodziewanie ląduje zaginiony od przeszło 5 lat samolot. Co ciekawe, wszyscy pasażerowie nie postarzeli się nawet o jeden dzień.

Kult laleczki Chucky Cult of Chucky 2017 31 min. 4,5 4 651 ocen społeczności 1 211 chce zobaczyć Horror Fiona Dourif Brad Dourif Nica Pierce zaczyna kwestionować istnienie laleczki Chucky po serii morderstw, do których dochodzi w zakładzie psychiatrycznym, w którym jest zamknięta.

6 lipca

Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy Hello, Goodbye and Everything in Between 2022 22 min. 55 chce zobaczyć Talia Ryder Jordan Fisher Clare (Talia Ryder) i Aidan (Jordan Fisher) ustalili, że się rozstaną przed pójściem na studia. Podczas swojej ostatniej randki wracają do miejsc i wydarzeń ważnych dla ich związku — pierwszego spotkania, pierwszego pocałunku i pierwszej kłótni. Niezwykły wieczór sprawia, że zaczynają się zastanawiać, czy ich licealna miłość ma szansę przetrwać. "Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy" — urocza komedia romantyczna producentów popularnej serii "Do wszystkich chłopców" — to adaptacja bestsellerowej książki Jennifer E. Smith.

King of Stonks 2022 6 chce zobaczyć Thomas Schubert Matthias Brandt Felix Armand chce być na szczycie, ponieważ sądzi, że to jedyna droga do przyzwoitości. Felix stoi za sukcesem firmy CableCash AG, która rozdaje karty w branży fintech nie tylko w Niemczech, ale także na całym świecie. Niestety, wszystko zaczyna się sypać już na etapie pierwszej oferty publicznej. Felix musi zmierzyć się z zarzutami dotyczącymi prania pieniędzy, oszukiwania inwestorów i rozpowszechniania pornografii w internecie, które budzą oburzenie niemieckiej opinii publicznej. Gdy Felixowi udaje się wyplątać swojego dziwacznego i cierpiącego na megalomanię szefa Magnusa z macek mafii sycylijskiej, ten zostawia go na lodzie, aby sam stawił czoła nie tylko jemu, ale także prasie, politykom oraz przestępcom. Każda ze stron ma własną agendę, a Felix musi zachować zimną krew, grając na kilka frontów i przeobrażając się z przeciętnego programisty w największego oszusta w powojennej historii Niemiec. Nie bez znaczenia jest także wątek Sheili Williams, która wbrew logice kradnie serce Felixowi...

Control Z 2020 37 min. 7,0 3 476 ocen społeczności 941 chce zobaczyć Dramat Ana Valeria Becerril Michael Ronda W El Colegio Nacional zaczyna się nowy semestr. Wygląda na to, że wszyscy zapomnieli o Luísie… do czasu aż ktoś przejmuje jego media społecznościowe i zaczyna się mścić na tych, którzy zmienili życie chłopaka w piekło. Po raz kolejny Sofía ściga się z czasem, aby znaleźć hakera, zanim jego akty zemsty zniszczą kolejnych uczniów.

8 lipca

Morska bestia The Sea Beast 2022 55 min. 121 chce zobaczyć Animacja Przygodowy Karl Urban Zaris-Angel Hator Dawno temu w morzach i oceanach rządziły przerażające bestie, a łowcy potworów, takich jak nieustraszony Jacob Holland, cieszyli się ogromną estymą. Gdy na słynnym statku Jacoba ukrywa się Maisie Brumble, łowca zyskuje nieoczekiwanego sprzymierzeńca, z którym wyrusza w epicką podróż przez nieznane wody. "Morska bestia", najnowsze dzieło nagrodzonego Oscarem reżysera Chrisa Williamsa ("Vaiana: Skarb oceanu", "Wielka szóstka", "Piorun"), zaprasza widzów na przygodę poza krańcami mapy.

Niebezpieczne związki Les Liaisons dangereuses 2022 49 min. 25 chce zobaczyć Melodramat Paola Locatelli Simon Rérolle Siedemnastoletnia Célène jest idealistką. Wierzy w miłość absolutną i bardziej interesuje ją czytanie niż przesiadywanie w sieciach społecznościowych. Przygotowuje się do rozłąki ze swoim narzeczonym, Pierrem, ponieważ opuszcza Paryż i przenosi się do Biarritz. Nie mija dużo czasu, zanim musi stawić czoła podłej elicie z nowej szkoły, na czele której stoją Vanessa, była gwiazda wielkiego ekranu i królowa Instagrama, oraz Tristan, który jest równie niebezpieczny co kusicielski. Célène zakochuje się w nim, nie podejrzewając, że padła ofiarą okrutnego zakładu pomiędzy Tristanem i Vanessą. Jak daleko się posuną?

Boo, Bitch 2022 48 chce zobaczyć Komedia Lana Condor Zoe Margaret Colletti W ciągu jednej nocy uczennica liceum, która nigdy się nie wychylała, wykorzystuje okazję, aby zmienić swoje życie w epicką przygodę. Niestety następnego ranka okazuje się, że… jest duchem.

11 lipca

Wszystko dla Jojo Für Jojo 2022 3 chce zobaczyć Caro Cult Nina Gummich Nierozłączne przyjaciółki i singielki — Paula i Jojo — korzystają z życia w Berlinie. Jednak Jojo zakochuje się w mężczyźnie z ich rodzinnego miasta i postanawia zacząć z nim nowe życie z dala od Berlina — i od swojej kumpelki, dla której bez Jojo nic nie ma sensu. Wiedziona bólem rozstania i strachem przed samotnością Paula robi wszystko, co w jej mocy, aby uchronić swoją bratnią duszę przed największym błędem jej życia — małżeństwem.

14 lipca

Resident Evil: Remedium Resident Evil 2022 489 chce zobaczyć Horror Akcja Jest rok 2036 — 14 lat po tym, jak pigułka z napisem Joy wywołała tyle bólu, Jade Wesker walczy o przetrwanie w świecie opanowanym przez żądne krwi, zakażone, makabryczne stworzenia. Pośród tej rzezi Jade zmaga się z demonami swojej przeszłości w New Raccoon City, mrożącymi krew w żyłach powiązaniami swojego ojca ze złowrogą korporacją Umbrella, ale przede wszystkim z tym, co stało się z jej siostrą Billie.

Kung Fu Panda: Smoczy rycerz Kung Fu Panda: The Dragon Knight 2022 27 chce zobaczyć Animacja Familijny Komedia Przygodowy Jack Black powraca jako Kung Fu Panda w nowym serialu "Kung Fu Panda: Smoczy rycerz". Kiedy tajemnicza para łasic nabiera chrapki na kolekcję potężnej broni, Po musi opuścić swój dom i wyruszyć w podróż po całym świecie w poszukiwaniu odkupienia i sprawiedliwości. W czasie tej wyprawy nawiązuje współpracę z rzeczowym angielskim rycerzem o pseudonimie Wędrujące Ostrze. Ta dwójka wojowników z zupełnie innych bajek przeżywa razem epickie przygody, szukając magicznej broni i próbując uratować świat przed zniszczeniem. Przy okazji mogą czegoś się od siebie nauczyć.

15 lipca

Perswazje Persuasion 2022 49 min. 674 chce zobaczyć Kostiumowy Melodramat Dakota Johnson Henry Golding Mieszkająca ze swoją snobistyczną rodziną na skraju bankructwa Anne Elliot jest bezkompromisową kobietą o nowoczesnej wrażliwości. Gdy w jej życiu ponownie pojawia się Frederick Wentworth — przystojniak, którego kiedyś odprawiła z kwitkiem — Anne musi dokonać trudnego wyboru. Czy zdecyduje się zostawić za sobą przeszłość, czy posłucha głosu serca i da miłości drugą szansę?

Farzar 2022 22 chce zobaczyć Komedia Sci-Fi Animacja dla dorosłych Lance Reddick Dana Snyder "Farzar" to zwariowana komedia science fiction. Jej bohaterem jest książę Fichael, który razem ze swoją załogą opuszcza enklawę dla ludzi – przykryte kopułą miasto – aby walczyć z obcymi o kanibalistycznych ciągotach. Już na początku tej wyprawy Fichael odkrywa, że nic nie jest tym, czym się wydaje, i że najprawdopodobniej od dawna żyje w kłamstwie.

20 lipca

Virgin River 2019 44 min. 6,7 8 516 ocen społeczności 1 709 chce zobaczyć Dramat obyczajowy Alexandra Breckenridge Martin Henderson Chociaż Mel nie ma pojęcia, czy nosi dziecko swojego nieżyjącego męża Marka, czy dziecko Jacka, zaczyna czwarty sezon z optymizmem. Przez wiele lat marzyła, aby zostać matką, a jej marzenie ma wkrótce się spełnić. Jack ją wspiera i cieszy się na dziecko, jednak kwestia ojcostwa trochę go gryzie. Sprawy komplikuje przybycie nowego lekarza, który też chciałby założyć rodzinę. Hope nadal dochodzi do siebie po wypadku, a utrzymujące się psychologiczne efekty uszkodzenia mózgu będą miały poważne konsekwencje zarówno dla niej, jak i dla Doca. Próbując udowodnić, że mężczyzna, którego kocha, jest niewinny, Brie nieoczekiwanie zbliża się do Mike’a. Jest też o krok bliżej do rozpracowania przestępczej siatki Calvina. Preacher zaczyna nowy związek, ale nadal żyje nadzieją na powrót Christophera i Paige.

21 lipca

22 lipca

Gray Man The Gray Man 2022 2 min. 3 912 chce zobaczyć Thriller Ryan Gosling Chris Evans Agent CIA Court Gentry (Ryan Gosling), znany również jako Gray Man, był niegdyś wysoko wykwalifikowanym "kupcem śmierci". Gentry zostaje przechwycony z federalnego więzienia i zwerbowany przez swojego opiekuna, Donalda Fitzroya (Billy Bob Thornton). Jednak tym razem sytuacja się odwraca. Gray Man zostaje celem Lloyda Hansena (Chris Evans), który nie cofnie się przed niczym, by go wyeliminować.

29 lipca

Singiel w Nowym Jorku Uncoupled 2022 37 chce zobaczyć Dramat Komedia Romans Michael (Neil Patrick Harris) myślał, że jego życie układało się idealnie, dopóki jego mąż nie zaskoczył go, odchodząc po 17 latach związku. Z dnia na dzień Michael musi zmierzyć się z dwoma koszmarami — utratą bratniej duszy i byciem samotnym gejem po czterdziestce w Nowym Jorku.

Purpurowe serca Purple Hearts 2022 23 chce zobaczyć Melodramat W tym romantycznym dramacie szukająca sławy piosenkarka Cassie (Sofia Carson) i były komandos z trudną przeszłością Luke (Nicholas Galitzine) decydują się na małżeństwo z rozsądku. Czy tragiczny splot zdarzeń sprawi, że zakochają się w sobie naprawdę?

Fanático 2022 1 chce zobaczyć Lorenzo Ferro Dollar Selmouni To historia życia hiszpańskiego gwiazdora Quimery, który przypadkiem umiera w trakcie koncertu. Jego największy fan, Lazaro, wykorzystuje to wydarzenie, by uciec od przyziemnego, monotonnego życia, z dnia na dzień stając się kimś, kogo zawsze podziwiał: swoim idolem.

Lipiec tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W lipcu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (" King of Stonks ", " Resident Evil: Remedium ", " Singiel w Nowym Jorku "), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (finałowe odcinki czwartego sezonu " Stranger Things ", trzeci sezon " Control Z "), a także filmy oryginalne (" Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy ", " Niebezpieczne związki ", " Gray Man ").A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez naszą redakcję zestawienie najciekawszych premier, które już w lipcu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.