Nie żyje Michael Lerner. Aktor znany z "Bartona Finka" miał 81 lat

Michael Lerner w filmie "Życie z wojną w tle"

Nie tylko Jack Lipnick z "Bartona Finka". Z jakich ról zapamiętamy Michaela Lernera?

Nie żyje– aktor znany z seriali, a także filmówczy. Występ w komediodramacieprzyniósł mu nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Miał 81 lat.Smutną informację za pośrednictwem Instagrama przekazał aktor, jego siostrzeniec.– napisał.Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej:Najbardziej znaną roląjest Jack Lipnick z komediodramatu Joela Coenów . Został za nią nominowany do Oscara. Z reżyserskim duetem spotkał się ponownie na planie. Grywał przede wszystkim drugoplanowych bohaterów. Mogliśmy zobaczyć go m.in. w thrillerzeczychętnie występował także w produkcjach telewizyjnych. W jego filmografii znajdziemy epizody w takich serialach jak, w których wcielił się w ojca Cher,czy. Aktualnie jego filmografię zamyka rosyjski dramat wojenny". Na etapie postprodukcji znajduje się komedia