"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zdjęcia do filmu przerwane

źródło: Materiały prasowe
W poniedziałek przedstawiciele studia Sony zdecydowali o losie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" po tym, jak w piątek kontuzji na planie doznał Tom Holland, odtwórca głównej roli.

Nieplanowana przerwa w pracach nad widowiskiem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"



Sony zdecydowało się, że prace na planie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zostaną wstrzymane na tydzień. Tyle ma trwać rekonwalescencja Toma Hollanda. A bez niego zdjęcia nie mogą być kontynuowane.


Holland ma wrócić na plan 29 września. Ta przerwa nie powinna wpłynąć na datę premiery widowiska. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma trafić do kin pod koniec lipca 2026 roku.

Przypomnijmy, do wypadku z udziałem Toma Hollanda doszło na planie nowego "Spider-Mana" w Pinewood Studios (a nie w Glasgow, jak początkowo informowały brytyjskie media) w piątek. Podczas kręcenia sceny kaskaderskiej aktor doznał urazu głowy.

Holland został przewieziony do szpitala, gdzie po badaniach stwierdzono łagodne wstrząśnienie mózgu. Aktor nie został zatrzymany w szpitalu i dochodzi do siebie w hotelu w Londynie.

Początkowo zdjęcia były kontynuowane bez udziału gwiazdora. Jednak dalszy harmonogram prac wymaga jego obecność, w związku z tym konieczna okazała się przerwa.

Tom Holland jako Spider-Man




