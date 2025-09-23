"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zdjęcia do filmu przerwane

W poniedziałek przedstawiciele studia Sony zdecydowali o losie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" po tym, jak w piątek kontuzji na planie doznał Tom Holland, odtwórca głównej roli.
Nieplanowana przerwa w pracach nad widowiskiem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
Sony zdecydowało się, że prace na planie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zostaną wstrzymane na tydzień.
Tyle ma trwać rekonwalescencja Toma Hollanda. A bez niego zdjęcia nie mogą być kontynuowane. Holland
ma wrócić na plan 29 września. Ta przerwa nie powinna wpłynąć na datę premiery widowiska. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
ma trafić do kin pod koniec lipca 2026 roku.
Przypomnijmy, do wypadku z udziałem Toma Hollanda doszło na planie nowego "Spider-Mana"
w Pinewood Studios (a nie w Glasgow, jak początkowo informowały brytyjskie media) w piątek. Podczas kręcenia sceny kaskaderskiej aktor doznał urazu głowy. Holland
został przewieziony do szpitala, gdzie po badaniach stwierdzono łagodne wstrząśnienie mózgu
. Aktor nie został zatrzymany w szpitalu i dochodzi do siebie w hotelu w Londynie.
Początkowo zdjęcia były kontynuowane bez udziału gwiazdora. Jednak dalszy harmonogram prac wymaga jego obecność, w związku z tym konieczna okazała się przerwa.
Tom Holland jako Spider-Man