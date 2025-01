Nowości w Polsat Box Go - oto nasze propozycje do obejrzenia

W przededniu drugiej kadencji Donalda Trumpa na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych zachęcamy Was do obejrzenia " Wybrańca ". Film Alego Abbasiego (" Holy Spider ") opowiada o początkach kariery kontrowersyjnego miliardera. Ekranowy Trump jest ambitnym, ale nieporadnym i naiwnym biznesmenem marzącym o zrewolucjonizowaniu nowojorskiego rynku nieruchomości. Dopiero pod wpływem cynicznego do szpiku kości prawnika Roya Cohna zamienia się powoli w człowieka, którego znamy z ekranów telewizorów. Motorem filmu są nominowane do Złotych Globów doskonałe kreacje aktorskie Sebastiana Stana Jeremy'ego Stronga . Pierwszy z zaskakującą subtelnością wciela się w młodego Trupa. Drugi tworzy postać złotoustego diabła pod krawatem będącego mentorem przyszłego gospodarza Białego Domu. To dzięki nim " Wybraniec " okazuje się frapującą opowieścią temat populizmu, żądzy władzy oraz roli mediów w kształtowaniu opinii publicznej.