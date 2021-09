OSCARY 2022: "Żeby nie było śladów" będzie reprezentować Polskę

Komisja Oscarowa ogłosiła dziś, że polskim kandydatem do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy będzie produkcja Jana P. Matuszyńskiego – " Żeby nie było śladów ". Światowa premiera filmu ma miejsce na festiwalu w Wenecji . Do polskich kin wejdzie 24 września.Komisja wybierała spośród czterech zgłoszonych filmów. Pozostałymi trzema były: " Najmro ", " Prime Time " i " Hiacynt ".Film " Żeby nie było śladów " powstał na podstawie reportażu Cezarego Łazarewicza o tym samym tytule. Po pierwsze: to historia Grzegorza Przemyka, syna opozycyjnej poetki, który zmarł w 1983 r. na skutek brutalnego pobicia przez patrol milicyjny. Po drugie: to mrożąca wszystkie komórki ciała historia o buncie, walce dobra ze złem i o tym, jak władze początkowo ignorują sprawę, a potem są w stanie posunąć się do wszystkiego, by "ukręcić jej łeb".Polska jest drugim krajem, który ma swojego kandydata do Oscara . Pierwszym był Ekwador, który zgłosił " Sumergible ".Poniżej przypominamy zwiastun polskiego kandydata do Oscarów: