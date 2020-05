Oficjalnie: Furiosa bohaterką nowego "Mad Maxa", Theron za burtą

Oddajmy cesarzowej to, co cesarskie! George Miller potwierdził oficjalnie, że kolejna część " Mad Maxa " opowie historię młodej Furiosy - bohaterki, którą pokochali miłośnicy " Na drodze gniewu ". I zaznaczył, że tym razem na ekranie nie zobaczymy w tej roli Charlize Theron W rozmowie z New York Timesem przeprowadzonej na potrzeby ich kolosalnego reportażu o ostatnim filmie cyklu (o rodzącej się w bólach produkcji szerzej pisaliśmy TUTAJ ), reżyser zdradził, że poszukuje aktorki w wieku około dwudziestu lat. I chociaż w pewnym momencie rozważał cyfrowe odmłodzenie Theron, ostatecznie nie przekonał się do tej technologii.Plotki rozsiewane przez portal GeeksWorldwide głoszą, że w młodszą wersję bohaterki miałaby wcielić się Jodie Comer , którą widzowie kojarzą zapewne z serialu. Nie jest to jednak oficjalna informacja. A wy, kogo widzielibyście w tej roli?Przypomnijmy też, iż twórca już wcześniej mówił, że w trakcie prac nad poprzednim filmem powstała bogata i wielowątkowa historia Furiosy. Na wypadek, gdyby miała kiedyś otrzymać dedykowaną produkcję.Miller ma zająć się realizacją filmu po ukończeniu aktualnego projektu, czyli dramatu " Three Thousand Years of Longing " z Tildą Swinton oraz Idrisem Elbą . Póki co, musimy się najeść słowami scenografa Colina Gibsona, który powiedział w wywiadzie z Timesem, że film będzie jeszcze większy i dzikszy, a stężenie szalonej akcji rozsadzi nasze czaszki. Trzymamy za słowo.