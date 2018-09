Oscary 2019: Poznaliśmy siedmiu kolejnych kandydatów

Do 44 wzrosła liczba państw, które będą walczyć o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W ostatnim czasie swoich kandydatów zgłosiło siedem państw.Czechy reprezentować będzie film. Jest to już kolejna koprodukcja z Polską, która w tym roku walczy o statuetkę Akademii. Film został wyróżniony na festiwalu w Karlowych Warach nagrodą za reżyserię.Od czasu podziału Czechosłowacji Czesi zdobyli jednego Oscara i dwie nominacji. Po raz ostatni było to jednak 25 lat temu.Portugalia wystawiła do rywalizacji obraz. Jest to trzeci film reżysera João Botelho , który walczy o nominację. Do tej pory jednak żaden film reprezentujący ten kraj nie znalazł się nawet na skróconej liście do nominacji.Po raz czwarty o Oscara ubiegać się będzie Panama. Kraj ten do rywalizacji zgłosił dokument. Jest to drugi film reżysera Abnera Benaima wystawiony przez Panamę.Chile spróbuje zdobyć drugi rok z rzędu Oscara. Kandydatem został dramat. Jest to trzeci film reżysera Silvio Caiozziego ubiegający się o statuetkę. Dwa wcześniejsze nie miały szczęścia w rywalizacji.Jedenastą próbę wywalczenia pierwszej nominacji podjęła Dominikana. Kandydatem został dramatEgipt wystawił do oscarowego wyścigu komediodramat, który miał swoją premierę w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes. Kraj ten wciąż czeka na swoją pierwszą nominację.Po raz dziewiąty do walki o Oscara staje Irak. Kraj ten reprezentować będzie. To trzecia szansa reżysera Mohameda Al-Daradjiego na zdobycie nominacje. Dwie poprzednie zakończyły się niepowodzeniem.Austria:Belgia:Białoruś:Brazylia:Chile:Chorwacja:Czechy:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Irak:Izrael:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Panama:Paragwaj:Portugalia:Rosja:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania: