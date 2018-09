Oscary 2019: Wietnam i Filipiny dołączają do rywalizacji

Do 76 wzrosła liczba państw, które deklarują udział w walce o Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Ostatnio zrobiły to: Wietnam i Filipiny.Po raz 14 w swojej historii Wietnam spróbuje powalczyć o statuetkę. Ma już co prawda na swoim koncie jedną nominację, ale samej nagrody nie udało się zdobyć. W tym roku do rywalizacji został zgłoszony dramat kostiumowyFilipiny reprezentować będzie zaś. To drugi film reżysera Chito Roño , który ubiega się o nagrodę Akademii. Przed 16 laty do oscarowego wyścigu została zgłoszona. Filipiny wciąż czekają na pierwszą nominację.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Algieria:Austria:Bangladesz:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Filipiny:Finlandia:Francja:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Irak:Iran:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Paragwaj:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania:Wietnam:Włochy: