Nowy "Star Trek" wciąż w planach wytwórni. Stara obsada powróci?

Temat nowego filmu z serii "Star Trek" powraca od lat, ale kolejne próby niezmiennie kończą się na planach. Wygląda jednak na to, że Paramount Pictures się nie poddaje i znów zamierza wróćić do marki.
Czy filmowy "Star Trek" powstanie?
Variety informuje, ze studio wciąż ma nadzieję na zrealizowanie kolejnego filmu z serii, lecz ostatecznie porzuciło pomysł na to, by wrócić do obsady znanej z filmu J.J. Abramsa
i jego sequeli. Informacje o tym, że ma ona pojawić się w kolejnym filmie, została przekazana w 2022 roku - i była zaskoczeniem dla aktorów, którzy nie prowadzili wówczas negocjacji. Produkcja z 2009 roku
była sukcesem, podobnie jak kontynuacja "W ciemność Star Trek
". Abrams
nie powrócił na stanowisku reżysera przy okazji trzeciej części ("Star Trek: W nieznane
"), którą w zamian wyreżyserował Justin Lin
. To jak dotąd ostatnia kinowa odsłona "Star Treka". W trylogii wystąpili Chris Pine
, Zachary Quinto
, Zoe Saldana
, Simon Pegg
, Karl Urban
oraz John Cho
.
Wśród wcześniejszych pomysłów na nowego "Star Treka
" był m.in. projekt S.J. Clarkson
("Jessica Jones
"), w którym mieli powrócić aktorzy z poprzednich flmów. Nie doszło to jednak do skutku, a powodem miały być nierealne żądania gwiazd dotyczące gaży. Kolejnym konceptem była wersja samego Quentina Tarantino
, który stworzyłby własną, szaloną intepretację z kategorią R. Wśród twórców przymierzanych do realizacji nowego filmu znaleźli się też Noah Hawley
i Matt Shakman
- ten ostatni zrezygnował jednak, by wyreżyserować "Fantastyczną 4: Pierwsze kroki
".
"Star Trek" - zwiastun