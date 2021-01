Patty Jenkins: Gal Gadot będzie wspaniałą Kleopatrą

Współpraca Gal Gadot Patty Jenkins nie kończy się na " Wonder Woman 1984 ". Panie mają już w planach kolejny film. " Cleopatra " opowie oczywiście o losach słynnej królowej Egiptu. Reżyserka zdradziła właśnie, że projekt wynika w prostej linii z jej poprzednich filmów i opowiadania o takich postaciach jak Wonder Woman czy Aileen Wuornos., powiedziała reżyserka., dodała Jenkins Sama Gadot odniosła się niedawno do kontrowersji wokół filmu. Aktorka pochodzi z Izraela i wiele osób skrytykowało fakt, że w roli Kleopatry nie zobaczymy egipskiej bądź macedońskiej aktorki., wyjaśniła gwiazda.Więcej informacji o postaci Wonder Woman znajdziecie w znajdziecie w naszej bazie postaci