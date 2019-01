Pingwin i ktoś jeszcze przeciwnikami Batmana w nowym filmie?

Wracają plotki, jakoby przeciwnikiem Człowieka Nietoperza w Matta Reevesa miał zostać Oswald Cobblepot znany też jako Pingwin. Ale podobno nie jedynym!O tym, że Batman stawi czoła Pingwinowi, mówiło się już od dawna. Informator portalu Heroic Hollywood donosi, że faktycznie, Oswald Cobblepot pojawia się w scenariuszu filmu. Ale podobno jest jeszcze jeden czarny charakter - którego tożsamości jednak na razie nie ujawniono.O fabule filmu oczywiście nie wiadomo niemalże nic. Powtórzmy to, co powtarzamy od miesięcy: bohaterem widowiska ma być podobno młodszy Batman. Nie będzie to jednak ekranizacja komiksuWe wrześniu Reeves podobno przedstawił studiu pierwszą wersję scenariusza, a przed końcem roku przygotował drugą wersję. Według pogłosek poprawki miały na celu dodanie więcej akcji. Mówi się, że zdjęcia mają ruszyć w listopadzie, a Ben Affleck nie założy ponownie peleryny. Nowego odtwórcę roli Batmana mamy poznać do końca roku.Kogo widzicie w rolach Batmana i Pingwina oraz kto mógłby być drugim czarnym charakterem filmu?