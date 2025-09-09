Newsy Filmy Festiwale i nagrody Prezentujemy plakat 41. edycji Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
Prezentujemy plakat 41. edycji Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego

Z przyjemnością prezentujemy plakat tegorocznej edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego, który odbędzie się w terminie od 10 do 19 października. Na dziesięć dni, za sprawą premierowych pokazów filmów z całego świata, międzynarodowych spotkań i wydarzeń towarzyszących, Warszawa stanie się stolicą światowego kina. 


Autorką plakatu 41. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego jest Magda Leraczyk z Motor Studio – projektantka znana z licznych realizacji graficznych dla wydarzeń kulturalnych, filmowych i społecznych. Jej koncepcja nowego logo, jak również festiwalowego plakatu łączy w sobie przywiązanie do imponującej historii 40 lat WFF z nowoczesnym podejściem do designu.

Mam nadzieję, że podobnie jak festiwalowe filmy, tak zaprojektowany przeze mnie plakat daje duże pole do własnych interpretacji. Na jego ostateczny kształt – dokładnie jak w filmie – składa się wiele elementów. Pojawiające się okręgi, to dla mnie, z jednej strony „molekuły" przenoszące wachlarz filmowych emocji, a z drugiej punktowe snopy światła, reflektory oświetlające scenę festiwalową. Drugim istotnym elementem plakatu jest „paskowy" wzór mogący kojarzyć się z kodem DNA (filmu? Warszawy?), ale również z szybko zmieniającymi się klatkami pojawiającymi się na kinowym ekranie. Te dwa elementy w połączeniu z tradycyjnym festiwalowym liściem kasztanowca i widokiem miasta tworzą charakterystyczną całość, która mam nadzieję, dobrze oddaje nowego ducha festiwalu – Magda Leraczyk.

Jak podkreśla Bartek Pulcyn, dyrektor programowy Festiwalu Bartek Pulcyn: Nowa oprawa wizualna Warszawskiego Festiwalu Filmowego to coś więcej niż tylko zmiana graficzna — to symbol otwarcia nowego rozdziału, w którym czeka nas sporo nowości i niespodzianek. 

Projekcje festiwalowe i wydarzenia towarzyszące 41.Warszawskiego Festiwalu Filmowego będą miały miejsce w aż warszawskich 8 lokalizacjach. Zapraszamy do kin: Kinoteka, Atlantic, Kinomuzeum w MSN, Luna, Iluzjon oraz do sali Pod pelikanem przy Krakowskim Przedmieściu 62, sali Ziemia Obiecana w FINA przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, gdzie 16 października odbędzie się koncert grupy DesOrient oraz na pokazy nowej sekcji Kino w Chmurach na 46. piętrze  Varso Tower przy ul. Chmielnej 69.  

Pełny program Warszawskiego Festiwalu Filmowego ogłosimy 18 września o godz. 12:00 podczas konferencji prasowej w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Tego samego dnia rozpocznie się sprzedaż biletów na projekcje.

Zapraszamy dziennikarzy zajmujących się czynnie tematyką filmową i kulturalną do wnioskowania o przyznanie bezpłatnych akredytacji, które uprawniają do odbierania wejściówek na festiwalowe projekcje.

