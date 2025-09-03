"Najlepszy scenariusz, jaki czytałem". Tom Holland mówi o "Odysei"

Na początku sierpnia zakończyły się zdjęcia do filmu "Odyseja". Widowisko, które na ekranach mamy zobaczyć dopiero w lipcu 2026, już teraz rozpala serca i wyobraźnie widzów (zobacz: Amerykanie szaleją za Nolanem. Masowo wykupują bilety na "Odyseję"). Dzieło Christophera Nolana już teraz zachwala jedna z gwiazd – wcielający się w Telemacha Tom Holland.
Co Tom Holland mówi o "Odysei"?
Aktor znany z roli Spider-Mana
w uniwersum Marvela
nie ograniczał się w pochwałach dla historii, jaka ma pojawić się na ekranie. Cytowany przez Agence France-Presse powiedział: "Scenariusz jest najlepszym, jaki kiedykolwiek czytałem
".
Pobyt na planie z Nolanem
nazwał z kolei "prawdziwą współpracą
". – On wie czego chce… ale tworzy środowisko, w którym możesz podrzucić swoje pomysły i budować postać w określony sposób.
Jeszcze w lipcu aktor rozmawiał z magazynem GQ i stwierdził: "To najlepsze doświadczenie, jakie miałem na planie zdjęciowym. Niesamowite. To było ekscytujące, wyjątkowe. Myślę, że film będzie czymś, czego jeszcze nie widzieliście". Nolan
napisał scenariusz filmu wraz z Emmą Thomas
. – Nigdy nie widziałem kogoś, kto mógłby pracować w sposób, jaki pracuje ta dwójka. Są najlepsi w przemyśle. Siedzieć w pierwszym rzędzie, obserwując i będąc częścią procesu, współpracować z prawdziwym mistrzem w swoim fachu i uczyć się, to najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek miałem
– mówił Holland
.
Co wiemy o filmie "Odyseja"?
"The Odyssey
" będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.
W obsadzie "The Odyssey
" znaleźli się m.in. Matt Damon
(Odyseusz), Tom Holland
(Telemach), Zendaya
, Anne Hathaway
(Penelopa), Robert Pattinson
, Lupita Nyong’o
(Klitajmestra), Jon Bernthal
, Elliot Page
, Mia Goth
, Benny Safdie
(Agamemnon), John Leguizamo
oraz Charlize Theron
(Kirke).
Premierę zaplanowano na 17 lipca 2026 roku
.
