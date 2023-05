Jeśli nie Pauline Kael, to kto? Wiemy, o kim opowie "The Movie Critic", ostatni film Quentina Tarantino

Kim jest bohater "The Movie Critic", nowego filmu Quentina Tarantino?

Kto zagra główną rolę w nowym filmie Quentina Tarantino?

"Pewnego razu... w Hollywood" w podcaście Mam parę uwag

ujawnił szczegóły swojego nowego filmu. Od jakiegoś czasu wiadomo, że jego bohaterką nie będzie związana z magazynem "New Yorker" krytyczka. Teraz dowiedzieliśmy się więcej.ujawnił szereg szczegółów dotyczących, tj. swojego ostatniego filmu. Akcja filmu będzie się toczyć w Kalifornii w 1977 roku. Będziemy w nim śledzić losyMa to być postać historyczna, która nigdy nie zdobyła jednak sławy., który jako nastolatek pracował, obsługując automaty z magazynami porno, wspomina:Autortak opisuje swojego bohatera:jeszcze nie wybrał aktora, który zagra główną rolę w jego ostatnim filmie. Ze względu na wiek wykluczył jednak– powiedział. Przyznał też, że myśli o konkretnej osobie, ale w tej chwili nie podjął jeszcze decyzji, czy powierzyć jej rolę.Zachęcamy do wysłuchania podcastu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie, który aktualnie zamyka filmografię