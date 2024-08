RECENZJA: "Obcy: Romulus". Fede Álvarez udźwignął dziedzictwo Ridleya Scotta?

Recenzja filmu "Obcy: Romulus", reż. Fede Álvarez

"Obcy: Romulus" – fabuła

"Obcy: Romulus" – zwiastun

TOP: 5 Najlepszych horrorów SF

My już "Romulusa" widzieliśmy i dzielimy się swoimi wrażeniami. Poniżej znajdziecie fragment recenzji autorstwa Eweliny Leszczyńskiej. I już we wstępie możemy Wam zdradzić, że – jak pisze autorka – to może być początek Imperium Rzymskiego!Całą recenzję filmu " Obcy: Romulus " znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ autorka: Ewelina LeszczyńskaPracodawca nie jest twoim przyjacielem. Tę ważną życiową lekcję odbiera w " Obcym: Romulusie " Rain ( Cailee Spaeny ) – młoda dziewczyna wciąż naiwna na tyle, by wierzyć, że dzięki ciężkiej pracy uda jej się wykupić z wyrobniczej gehenny. Korporacyjna logika uosobiona przez pozbawioną empatii urzędniczkę kilkoma kliknięciami kasuje jej marzenia. Kontrakt wykonany? Doskonale, można zatem zmienić warunki zatrudnienia, dokładając kolejne lata harówki. I takJuż Ridley Scott w " 8. pasażerze »Nostromo« " i James Cameron w " Decydującym starciu " krytykowali pazerność każącą firmom stawiać wymierne zyski ponad ludzkie życie. Fede Álvarez , który akcję "Romulusa" osadza między wydarzeniami z przywołanych filmów, wysuwa jeszcze mocniejsze zarzuty. Zabiera nas na dystopijną planetę – górniczą kolonię, gdzie wyzyskiwani robotnicy umierają, nie zobaczywszy nigdy słońca. Nic dziwnego, że gdy na radarach przyjaciół Rain pojawia się szansa na wyrwanie się z tego piekła, nie wahają się długo. W końcu co mają do stracenia?Niestety jak to bywa z prostymi planami (tu: przejąć zapomnianą przez Weyland-Yutani stację badawczą, która przydryfowała na orbitę, i ustawić kurs na lepsze życie), ich realizacja okazuje się skomplikowana. Szybko orientujemy się, że na tytułowym Romulusie rozegrało się mniej więcej to, co niegdyś na Nostromo. Jak stwierdza przywrócony do życia android Rook, możemy im współczuć, ale nie powinniśmy mieć złudzeń co do ich szans w starciu z ksenomorfem. Dla Fede Álvareza, znanego z podkręcania poczucia zagrożenia dusznymi, klaustrofobicznymi przestrzeniami (" Martwe zło ", " Nie oddychaj "), to wymarzona sytuacja. Reżyser dużo miejsca poświęca przy tym fizjologii Obcego, co z jednej strony współgra z perwersyjnym charakterem dzieł H.R. Gigera , a z drugiej jeszcze mocniej wybija strach przed kobiecą cielesnością i pozwala wyeksponować elementy body horroru."Obcy: Romulus" rozgrywa się na odległej kolonii górniczej, skąd Rain (Cailee Spaeny) pragnie uciec wraz ze swoim syntetycznym "bratem" Andy'm (David Jonsson), robotem stworzonym do opieki nad nią w zastępstwie rodziców. Dołączają do grupy młodych buntowników, którzy przejmują opuszczony statek kosmiczny i planują dotrzeć na bezpieczną planetę bez starzenia się, dzięki komorom kriogenicznym. Nowi pasażerowie nie wiedzą jednak, że statek skrywa również groźnego drapieżnika.W oczekiwaniu na seans "Obcego: Romulusa" polecamy też nasz ranking najlepszych horrorów SF.