Ranking filmów o Rockym Balboa

Kiedy Rocky Sylvester Stallone ) wraca po swym ostatnim zwycięstwie do domu, dowiaduje się, że przez swego niesumiennego doradcę finansowego stracił wszystkie pieniądze. Co gorsza, kontuzje odniesione w walkach bokserskich zmuszają go do wycofania się z ringu. Dlatego też, Rocky , jego żona Adrian ( Talia Shire ) i syn Rocky Junior ( Sage Stallone ) przenoszą się do skromnego mieszkanka w południowej Filadelfii. Tam, Rocky musi pokonywać głęboko zakorzenione urazy pokutujące w jego synu, gorycz przepełniającą jego serce, kiedy ojciec trenuje Tommiego Gunna ( Tommy Morrison ), młodego boksera, który wkrótce zyska światową sławę. Kiedy Tommy zwraca się przeciwko swemu mistrzowi i publicznie z niego szydzi, Rocky wie, że musi stoczyć jeszcze jedną walkę.