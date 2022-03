Amazon oficjalnie przejmuje MGM. Umowa sfinalizowana

Przejęcie MGM przez Amazon

MGM: nie tylko James Bond i Rocky

Co z dystrybucją w kinach?

Amazon oficjalnie sfinalizował transakcję, w wyniku której przejmie studio MGM za kwotę 8,45 mld dolarów. Zakup został zapowiedziany jeszcze w maju zeszłego roku, a założyciel Amazona Jeff Bezos tłumaczył, że główną motywacją do przejęcia MGM była bogata medialna biblioteka studia, w której znajdują się m.in. James Bond Rocky Balboa . Teraz stało się to faktem.O możliwości zakupu MGM przez któregoś z najpotężniejszych graczy na rynku nowych technologii mówiło się jeszcze przed majem 2021, gdy sprawa została ogłoszona oficjalnie. Przez długi czas faworytem do przejęcia wytwórni był Apple, ale ostatecznie zrezygnował. O tym, że Amazon prowadzi negocjacje w tej sprawie dowiedzieliśmy się po tym, jak AT&T odsprzedało WarnerMedia firmie Discovery. Tamta transakcja została zresztą sfinalizowana akurat w zeszłym tygodniu.Umowa Amazona z MGM została domknięta po tym, jak skończył się okres, w którym amerykańskie instytucje mogły ją zawetować. Administracja prezydenta Bidena ostrzegała jednak, że rezerwuje sobie prawo, by kwestionować niektóre umowy nawet po tym, jak zostały skompletowane. Na początku tygodnia transakcja została zaakceptowana przez europejskie instytucje.Biblioteka MGM zawiera ponad 4 tysiące filmów i 17,000 telewizyjnych odcinków. Wśród nich znajdują się takie własności intelektualne jak m.in. seria filmów o Rockym Creedzie , " Milczenie owiec ", cykl " Tomb Raider ", " Thelma i Louise " czy seriale " Opowieść podręcznej " oraz " Wikingowie " i jego spin-off " Wikingowie: Walhalla " (zwiastun poniżej). MGM ma też - dzielone z Eon Productions - udziały w serii filmów o Jamesie Bondzie , czytamy w oświadczeniu Mike'a Hopkinsa, wiceprezesa Prime Video i Amazon Studios.Na razie nie wiadomo, w jaki sposób Amazon zamierza zarządzać studiem, tym bardziej, że obie firmy mają szereg zbieżnych struktur. Zarówno Amazon Studios jak i MGM zajmują się produkcją filmów oraz seriali.Rodzi się też pytanie, czy Amazon zamierza kontynuować kinową dystrybucję filmów. Jeszcze w zeszłym roku firma deklarowała, że tak. Amazon Studios wprowadza zresztą regularnie swoje filmy do kin.W posiadaniu MGM jest również serwis streamingowy i telewizja Epix. Wobec faktu, że Amazon posiada własny serwis Prime Video, rola Epix wydaje się stać pod znakiem zapytania. Możliwe jednak, że umowy dystrybucyjne oraz kontrakty z operatorami satelit mogą chwilowo wstrzymać wszelkie zmiany w tym temacie.