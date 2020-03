Reżyser "Ality" w ekipie "Mandaloriana"

3 2 1



Jakiś czas temu po sieci krążyły plotki o tym, że reżyser Robert Rodriguez dołączył do ekipy. Wtedy wydawało się, że będzie to wyłącznie niepotwierdzona plotka. Teraz jednak portale HN Entertainment i SlashFilm zdają się te doniesienia potwierdzać.Według SlashFilm Rodriguez miał wyreżyserować co najmniej jeden, a być może nawet dwa odcinki serialu powstającego dla platformy Disney+. Są to póki co jedyne informacje, jakie mamy na temat jego udziału.rozgrywa się pow miejscu znanym jako Najdalsze Obrzeże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca, jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród, rozpoznawalnych przez charakterystyczną zbroję.